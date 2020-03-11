Премьер Крыма: контроль ремонта моста на улице Гагарина в Симферополе – круглосуточный

Накануне глава администрации Симферополя сообщила, что к 20 апреля мост на улице Гагарина в Симферополе должен быть открыт для транспорта и пешеходов. Кроме того, она рассказала о ежедневном мониторинге ремонтных работ. Сегодня объект проверил глава Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

Хорошо понимаю, какие трудности возникают у жителей и гостей Симферополя из-за затянувшегося капитального ремонта моста через реку Салгир на улице Гагарина. Эти обстоятельства вызывают подобные эмоции и у меня лично. Тем не менее, безопасность жителей города превыше всего.

Сегодня вместе с министром транспорта Крыма и главой администрации города лично проконтролировал ход работ.

Подрядчик уже произвёл демонтаж старого ригеля и установил новый. Работы ведутся в соответствии со скорректированным планом, контроль за ними, как и говорилось ранее, круглосуточный.

Подрядчик уведомлен, что капитальный ремонт должен быть проведен в максимально сжатые сроки, без потери качества и при соблюдении всех строительных норм, — отметил крымский премьер.