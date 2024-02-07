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Премьер-министр встретился в Ялте с жителями проблемного общежития «Звёздочка»  

Премьер-министр Крыма встретился в Ялте с жителями проблемного общежития «Звёздочка»  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 18:46 07.02.2024

По поручению Главы Крыма Сергея Аксёнова, председатель республиканского правительства Юрий Гоцанюк встретился в Ялте с жителями общежития «Звёздочка», которое находится в аварийном состоянии.

, - сообщил премьер-министр Крыма.

Принято решение о заключении договора в этом году на разработку проектно-сметной документации по строительству нового дома. После проектно-изыскательских работ по получению положительного заключения экспертизы, планируется начать строительство нового дома для расселения общежития. Строительно-монтажные работы по новому дому планируется завершить в 2027 году, — сообщил премьер-министр Крыма.

, - сообщил премьер-министр Крыма.

Кроме того, на улице Свердлова рядом с общежитием разрушена дорога, обвалилась часть опорной стены, движение было перекрыто частично. В ближайшее время будет проведено исследование дороги, после чего будут проведены ремонтно-восстановительные работы.

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, - сообщил премьер-министр Крыма.

Фото: страница ВКонтакте Ю.Гоцанюка.

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