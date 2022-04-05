Премьер-министр РК Юрий Гоцанюк рассказал о реализации основных программ развития Крыма

На заседании Президиума Государственного Совета РК председатель Совета министров Крыма проинформировал о планах работы республиканского правительства, реализации основных программ развития региона и принимаемых мерах в условиях внешних санкций.

За 8 лет Крым выработал иммунитет к внешнему давлению, адаптировался к новым реалиям и продолжает развиваться. С одной стороны, санкции негативно сказываются на достижении наших целей, но, с другой, – действуют как стимул работать эффективнее, отстаивая свой экономический суверенитет. Конечно, это потребует от нас кратно повысить темп и качество работы, приложить максимум усилий для достижения поставленных Президентом задач – обеспечить стабильность экономики, повысить уровень жизни граждан. Люди ждут позитивных перемен. И наша задача оправдать эти ожидания, — сказал Юрий Гоцанюк.

По словам премьер-министра Крыма, динамика развития Республики свидетельствует об устойчивости экономики к внешним вызовам. В прошедшем году восстановление всех отраслей и сфер проходило опережающими темпами.

По итогам 2021 года ожидается увеличение объема валового регионального продукта на 6,4% с показателем 603 млрд. рублей. В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Крыма на 2022 год объем ВРП превысит 670 млрд рублей и будет обеспечен за счет повышения основных показателей базовых отраслей экономики, в первую очередь сельхозпроизводства, промышленности, жилищного строительства. Снижение безработицы в 2022 году прогнозируется до уровня 5,6%. В 2022 году уровень собственных доходов консолидированного бюджета Крыма запланирован в сумме 57,5 млрд. рублей, — отметил Юрий Гоцанюк.

Председатель правительства Крыма сообщил, что Правительством РФ и республиканским Совмином принято ряд мер поддержки бизнеса, направленных на преодоление санкционных ограничений.

В правительственный антисанкционный План первоочередных действий включено 198 мероприятий, из которых 102 уже действуют и 15 будут запущены в ближайшее время. В финансовые меры поддержки бизнеса вошли кредитные каникулы и ряд программ льготного кредитования, все они доступны на территории республики. Аналогичная работа по разработке республиканских мер поддержки бизнеса ведется Региональным штабом по повышению устойчивости экономики Республики Крым при Главе РК, — сказал Юрий Гоцанюк.

В 2022 году в сфере сельского хозяйства реализуется более 40 направлений поддержки с объемом финансирования 2,8 млрд. рублей.

Планируется увеличить объем производства сельхозпродукции на 2,1%, заложить 800 га виноградников, 800 га многолетних плодовых насаждений. Обеспечить валовый сбор зерновых и зернобобовых культур ‒ 1 млн. 423 тысячи тонн, овощей открытого грунта – 154 тысячи тонн, плодов и ягод – 171 тысячу тонн, — перечислил Юрий Гоцанюк.

Отдельно председатель Совета министров Крыа сказал, что благодаря запуску Северо-Крымского канала, в 2022 году аграрии Красноперекопского, Раздольненского, Нижнегорского районов планируют осуществить сев риса на площади 721,8 гектара. Кроме того, в этом году будет увеличена площадь сева овощей открытого грунта на 500 га, что дополнительно позволит произвести более 18 тысяч тонн овощей.

Большое внимание уделяется модернизации транспортной инфраструктуры, строительству и ремонту дорог. В 2022 году на объекты дорожного строительства предусмотрено 54,7 млрд. рублей. В рамках этих средств планируется построить и отремонтировать 927 км автомобильных дорог и 495 погонных метров искусственных сооружений. Это впервые с советских времен, когда в республике будет проведен комплексный ремонт покрытия мостовых сооружений, — уточнил премьер Крыма.

На объекты благоустройства предусмотрено 4,3 млрд. рублей. Планируется выполнить благоустройство 80 общественных, 184 дворовых территорий и установить детские игровые площадки во всех 25 регионах, провести капитальный ремонт 107 кровель МКД, замену 445 лифтов.

Планируется отремонтировать 259 кровель и 53 фасадов многоквартирных жилых домов в городских округах Керчь и Ялта, Ленинском, Кировском и Советском районах, которые пострадали от обильных осадков летом минувшего года, — рассказал Юрий Гоцанюк.

Председатель правительства Крыма сообщил, что межнациональный мир и согласие – наше общее достояние, безусловная ценность, важный фактор стабильности и развития региона.

В текущем году в рамках профильных программ реализуются мероприятия на общую сумму 3,8 млрд. рублей. В рамках основных мероприятий планируется ввести в эксплуатацию четыре многоквартирных жилых дома на 414 квартир, 50 км сетей водоснабжения, 7,8 км дорог с твердым покрытием в местах компактного проживания граждан из числа реабилитированных народов, а также создать 400 мест в дошкольных образовательных организациях, — подытожил Гоцанюк.

Фото и материалы: пресс-служба председателя Совета министров РК.

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