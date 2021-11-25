Премьера в МДЦ «Артек»: арт-инсталляция «Curriculum vitae-Путь жизни»

В МДЦ «Артек» состоялся премьерный показ арт-инсталляции «Curriculum vitae-Путь жизни». Сотрудники и вожатые подготовили для зрителей перформанс по мотивам японских хокку, public talk с автором проекта и фотовыставку. Инсталляция стала одним из важных культурных событий смены.

В октябре 2021 года арт-инсталляция «Curriculum vitae-Путь жизни» театральной лаборатории вожатых и сотрудников «Артека» с успехом представлена в рамках многожанрового арт-проекта «Остров счастья» на X международном фестивале «Триумф ялтинской осени» в г. Ялта. По итогам конкурса театральная лаборатория МДЦ «Артек» получила главную награду – «Лауреат 1 степени», — отмечают в пресс-службе МДЦ «Артек».

В 13 смену проект оценил и артековской зритель. Серия из восьми показов прошла во дворце «Сукк-Су». И если в Ялте инсталляция была представлена в сокращённом варианте, то на родной сцене в полноценной авторской версии: перформанс по мотивам японских хокку, public talk с автором проекта и фотовыставка на театральной лестнице дворца.

Режиссер театральной лаборатории «Артека», автор проекта Настя Кондратенко, так говорит о премьере:

Нам хотелось шагнуть за границы театра, расширить понимание искусства для нашего зрителя. В основу проекта легли 12 хокку поэтов Басё, Исса, Буссон. Каждому трехстишию посвящена часть перформанса. Кстати, зритель в момент выступления находится рядом с перформерами на сцене, это позволяет лучше почувствовать энергию.



Важные элементы проекта – беседа с автором и фотовыставка, открывающая дверь в закулисье арт-инсталляции. Наряду с фотографиями актеров на выставке представлены эскизы костюмов, созданные в коллаборации с художником Центра дополнительного образования.

По словам детей, проект необычный и очень красивый, заставляет задуматься о жизни и о чувствах, о том, как меняется человек с возрастом, как взаимодействует с окружающим миром.

Такое не увидишь в обычном театре, побольше бы таких выступлений! Мне очень отозвалась тема взаимодействия с природой: человек много портит, ломает и даже не задумывается об этом. Мы должны бережнее относиться к тому, что нас окружает, – поделилась Карина Шафикова из Челябинска. У меня мурашки шли с самой первой сцены! Современное искусство для меня ново, не могу сказать, что я в этом хорошо разбираюсь. Зато будет над чем подумать после спектакля. Прямо сейчас могу сказать, что все визуально продумано! Актеры очень пластичные. Костюмы и образы проработаны до мелочей! И хотя у перформанса нет четкого сценария, каждый актер создаёт на сцене целую историю, – рассказала Хадижа Чочуева из Карачаево-Черкесии.

Для тех, кто не увидел проект вживую, подготовлена версия в соцсетях. Авторы арт-инсталляции ждут отзывов от зрителей.

фото: пресс-служба МДЦ «Артек»