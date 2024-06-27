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Премия сооснователя ского государственного театра юного зрителя вручена Александру Калягину

Премия сооснователя Крымского государственного театра юного зрителя вручена Александру Калягину

Опубликовал: CrimeaPRESS в Театры Крыма 13:09 27.06.2024

Премия Олега Пермякова в области театрального искусства вручается за особые заслуги в области театрального искусства.

Художественный руководитель Крымского государственного театра юного зрителя вручил премию Олега Пермякова народному артисту РСФСР, художественному руководителю московского театра «Et Cetera», экс-председателю Союза театральных деятелей России Александру Калягину.

Международный фестиваль «Земля. Театр. Дети.» является одной из старейших театральных традиций страны. В 2001 году не стало режиссера, сооснователя театра и фестиваля Олега Пермякова. С тех пор знаменитый евпаторийский форум посвящен его светлой памяти.

На IX фестивале династией Пермяковых была учреждена Премия Олега Пермякова в области театрального искусства, которая вручается за особые заслуги.

В рамках XXVI фестиваля премия Олега Пермякова была присуждена Александру Калягину. Сегодня художественный руководитель Крымского ТЮЗа Андрей Пермяков встретился в столице с обладателем премии, чтобы лично вручить ему награду. Крымский ТЮЗ и Александра Калягина связывает давняя дружба. Театр является активным участником многих проектов, лабораторий и других программ, организованных Союзом театральных деятелей России.

В знак признательности Александр Калягин пригласил художественного руководителя ТЮЗа на спектакль «Ревизор. Версия», который пройдет в театре «Et Cetera» 28 июня.

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