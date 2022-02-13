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Преобразователь частоты для электротехники: для чего он нужен, где и как его приобрести
иллюстрация: prompoint.ru

Преобразователь частоты для электротехники: для чего он нужен, где и как его приобрести

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 14:05 13.02.2022

Как известно, для штатной работы промышленного электротехнического оборудования необходимы устройства, позволяющие подключать его к существующим (бытовым) сетям, снижать пусковые токи, выдерживать перегрузки, регулировать частоту тока. Последний показатель в наших сетях (и трехфазных, и однофазных) неизменный – 50 Гц, а функционал большинства электродвигателей потребует ток с частотой от 1 до 800 Гц. Для обеспечения этих задач существуют различные реле, контроллеры, частотные преобразователи.

О чем важно помнить при выборе такого специального оборудования? Преобразователь частоты подбирается по частотному диапазону. Чаще всего, он состоит из 4 блоков: инвертора, микропроцессора, фильтра и выпрямителя. Инвертор плавно регулирует частоту тока (важно в моменты включения-выключения электротехники). Микропроцессор – регулирует и управляет преобразованием тока, он же обеспечивает защиту от перегрузок (в заданных параметрах). Фильтр (чаще – несколько фильтров) снижает пульсацию напряжения. Выпрямитель («связка» диодов) – выпрямляет ток и позволяет возвращать электроэнергию.

Соответственно, частотные преобразователи работают по такому алгоритму:

  • при подключении к сети 50 Гц (трехфазной или однофазной) ток выпрямляется «связкой» диодов;
  • фильтры исключают пульсацию напряжения,
  • напряжение преобразовывается микропроцессором в необходимую трехфазную волну,
  • на «выходе» инвертор дает нужное синусоидальное напряжение.

Любая промышленная техника (от электродвигателей до лифтов, подъемников и даже турбин) при таком алгоритме будет работать без сбоев, пусковых перегрузок, рывков и перегрева. Частотные преобразователи при этом выполняют не только «защитную» функцию, но и управляют скоростью вращения, страхуют малейшие отклонения напряжения сети, обеспечивают экономию потребления электроэнергии.

На портале компании «Промышленная точка» представлен широкий ассортимент промышленного электрооборудования и продукции производственно-технического назначения. В том числе частотных преобразователей. Выбрать даже в таком многообразии легко. Во-первых, используйте теги по мощности и напряжению тока. Во-вторых, помогут фильтры по цене, производителю, массе, техническим параметрам, применению, степени защиты, бренду, габаритам. В-третьих, отобранные варианты можно сортировать по алфавиту, популярности и цене. Обратите внимание, на все частотные преобразователи на сайте prompoint.ru действует 12-месячная гарантия. Подробную информацию о вариантах оплаты, доставки, действующих скидках и предложениях моно получить здесь же, в режимеонлайн. Нужна консультация специалиста? Воспользуйтесь формой обратной связи или закажите обратный звонок.


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