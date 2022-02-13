Преобразователь частоты для электротехники: для чего он нужен, где и как его приобрести

Как известно, для штатной работы промышленного электротехнического оборудования необходимы устройства, позволяющие подключать его к существующим (бытовым) сетям, снижать пусковые токи, выдерживать перегрузки, регулировать частоту тока. Последний показатель в наших сетях (и трехфазных, и однофазных) неизменный – 50 Гц, а функционал большинства электродвигателей потребует ток с частотой от 1 до 800 Гц. Для обеспечения этих задач существуют различные реле, контроллеры, частотные преобразователи.

О чем важно помнить при выборе такого специального оборудования? Преобразователь частоты подбирается по частотному диапазону. Чаще всего, он состоит из 4 блоков: инвертора, микропроцессора, фильтра и выпрямителя. Инвертор плавно регулирует частоту тока (важно в моменты включения-выключения электротехники). Микропроцессор – регулирует и управляет преобразованием тока, он же обеспечивает защиту от перегрузок (в заданных параметрах). Фильтр (чаще – несколько фильтров) снижает пульсацию напряжения. Выпрямитель («связка» диодов) – выпрямляет ток и позволяет возвращать электроэнергию.

Соответственно, частотные преобразователи работают по такому алгоритму:

при подключении к сети 50 Гц (трехфазной или однофазной) ток выпрямляется «связкой» диодов;

фильтры исключают пульсацию напряжения,

напряжение преобразовывается микропроцессором в необходимую трехфазную волну,

на «выходе» инвертор дает нужное синусоидальное напряжение.

Любая промышленная техника (от электродвигателей до лифтов, подъемников и даже турбин) при таком алгоритме будет работать без сбоев, пусковых перегрузок, рывков и перегрева. Частотные преобразователи при этом выполняют не только «защитную» функцию, но и управляют скоростью вращения, страхуют малейшие отклонения напряжения сети, обеспечивают экономию потребления электроэнергии.