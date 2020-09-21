Препарат от COVID-19 «Арепливир» поступил в продажу в аптеки. Цена… от 12 320 рублей за упаковку

В аптеках России начались продажи препарата от коронавируса «Арепливир», который теперь разрешено применять в амбулаторных условиях. Об этом сообщил в понедельник, 21 сентября, генеральный директор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев.

Сегодня первый официальный день продаж. Но те аптечные сети, которые успели купить в пятницу, уже в субботу торговали, — передает его слова ТАСС .

Младенцев сообщил, что препарат заказали практически все крупные аптечные сети и дистрибьюторы.

На первом этапе продаж лекарство поступит примерно в 10 тысяч аптек России, однако в дальнейшем количество точек, торгующих препаратом, будет расширяться, пояснил глава компании.

У нас 60 тысяч аптек, и, чтобы потребитель мог свободно купить лекарство, достаточно наполнить 30 тысяч аптек. Но это пока будет одна треть от необходимого наличия, — сказал он.

Стоимость упаковки «Арепливира» стоит в рознице от 12 320 рублей за пачку из 40 таблеток по 200 мг.

Эксперт фармрынка объяснил высокую цену препарата. По словам специалиста-фармацевта Николая Беспалова, спрос на препарат во всем мире очень высок и он не может стоить слишком дешево, учитывая международную эпидемиологическую обстановку.

В то же время вирусолог Анатолий Альтштейн отметил, что главным для лекарства является не его стоимость, а эффективность. Он напомнил, что препарат еще не доказал свою эффективность.