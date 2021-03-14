Пресечена очередная попытка вывоза крупной суммы незадекларированной валюты из Крыма на Украину  

Сотрудники Джанкойского таможенного поста Крымской таможни пресекли факт недекларирования крупной суммы валюты. На этот раз «отличился» не водитель… а пешеход.

Следуя в пешем порядке в Украину, при пересечении государственной границы гражданин Российской Федерации не указал в пассажирской таможенной декларации денежные средства в сумме 20 тысяч долларов США. Десять тысяч долларов США находились в дорожной сумке среди личных вещей гражданина, ещё десять тысяч мужчина предъявил в ходе таможенного досмотра, достав их из внутреннего кармана куртки, — сообщили в пресс-службе Крымской таможни.

В результате проведённого таможенного контроля, разрешённые к перемещению без обязательного письменного декларирования 10 тысяч долларов США возвращены владельцу. Сумма, превышающая установленные лимиты, изъята сотрудниками таможни. В отношении гражданина РФ составлен протокол об административной ответственности по статье 16.4 КоАП России «Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств».

С начала года Крымской таможней возбуждено 16 дел об административных правонарушениях по ст. 16.4 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств». По сведениям пресс-службы таможни, изъято наличных денежных средств на общую сумму более 1,8 млн. рублей.

Фото: пресс-служба Крымской таможни.