Горячие новости
Главная | Крым и мир | Таможня Крыма | Пресечена очередная попытка вывоза крупной суммы незадекларированной валюты из Крыма на Украину  

crimeapress_news

реклама в крыму
Пресечена очередная попытка вывоза крупной суммы незадекларированной валюты из Крыма на Украину  

Пресечена очередная попытка вывоза крупной суммы незадекларированной валюты из Крыма на Украину  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Таможня Крыма 20:09 14.03.2021

Сотрудники Джанкойского таможенного поста Крымской таможни пресекли факт недекларирования крупной суммы валюты. На этот раз «отличился» не водитель… а пешеход.

Следуя в пешем порядке в Украину, при пересечении государственной границы гражданин Российской Федерации не указал в пассажирской таможенной декларации денежные средства в сумме 20 тысяч долларов США. Десять тысяч долларов США находились в дорожной сумке среди личных вещей гражданина, ещё десять тысяч мужчина предъявил в ходе таможенного досмотра, достав их из внутреннего кармана куртки, — сообщили в пресс-службе Крымской таможни.

В результате проведённого таможенного контроля, разрешённые к перемещению без обязательного письменного декларирования 10 тысяч долларов США возвращены владельцу. Сумма, превышающая установленные лимиты, изъята сотрудниками таможни. В отношении гражданина РФ составлен протокол об административной ответственности по статье 16.4 КоАП России «Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств».

С начала года Крымской таможней возбуждено 16 дел об административных правонарушениях по ст. 16.4 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств». По сведениям пресс-службы таможни, изъято наличных денежных средств на общую сумму более 1,8 млн. рублей.

Пресечена очередная попытка вывоза крупной суммы незадекларированной валюты из Крыма на Украину  

Фото: пресс-служба Крымской таможни.

Пресечена очередная попытка вывоза крупной суммы незадекларированной валюты из Крыма на Украину  

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.