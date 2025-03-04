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Презентована выставка «История Судакской крепости в монетах XI - XVIII века»
фото: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым; Фотоматериалы – Музей-заповедник «Судакская крепость»

Презентована выставка «История Судакской крепости в монетах XI — XVIII века»

Опубликовал: КрымPRESS в Выставки Крыма 15:54 04.03.2025

В Консульском замке Музея-заповедника «Судакская крепость» открылась выставка «История Судакской крепости в монетах XI — XVIII века», которая представляет собой эксклюзивную возможность проследить историю города через призму монет.

Специалист по музейной и экспозиционной деятельности учреждения Татьяна Конова представила нумизматическую коллекцию из фондов музея.

Монета – это не просто денежный знак, она несет в себе историю, культуру и традиции. Она может рассказать о великих цивилизациях, их развитии и взаимодействии друг с другом.

В витринах представлены монеты Византийской империи (X-XI вв.), Киевской Руси (ХІ-ХІІІ вв.), Трапезундской империи (ХІІІ-ХІV вв.), Фессалоникской империи (ХІІІ в.), Конийского султаната (ХІІІ в.), Египта (XIV в.), Государства Хулагуидов (ХІV в.), Золотой Орды (XIII-XIV вв.), Генуэзских колоний (ХVв.), Крымского ханства (ХV-ХVIII вв.), Османской империи (XV-XVI вв.), монеты Германии (XVIII в.) и Австрии (1816 г.), Российской империи (XVII-XVIII вв.), которые свидетельствуют о том, что Судак был центром переплетения торговых узлов, связывающих различные народы и культуры.

Выставка продлится до 30 апреля.

источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым; Фотоматериалы – Музей-заповедник «Судакская крепость»

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