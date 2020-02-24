Президент Польши обвинил Россию в оккупации Крыма и Донбасса

Президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в агрессии, оккупации Крыма и юга-востока Украины. Его слова приводит издание wPolityce . Как отметил польский лидер, Россия «поддерживает так называемых сепаратистов» и агрессивна в отношении других государств.

Она демонстрирует силу, даже нарушая воздушное пространство, — пожаловался Дуда.

Проводящая подобную политику страна, по его мнению, не может заслуживать доверия.

Как ранее сообщало радио Sputnik, глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал Россию угрозой Евросоюзу, объяснив свое заявление тем, что Кремль якобы использует силу для достижения своих интересов. Заявления о «российской угрозе» периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши.

В России на демарш Дуды отреагировали спокойно. Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал заявление президента Польши, передает RT.

По словам Морозова, единственным путем разрешения конфликта на Украине является выполнение Минских соглашений и формулы Штайнмайера.

Там есть конкретные, связанные друг с другом пункты, которые могут быть последовательно реализованы. Несмотря на то, что мы являемся членами нормандского формата, мы не являемся стороной Минских соглашений. От нас не зависит то, как они будут выполняться, как будет выполняться формула Штайнмайера, – отметил сенатор.

По мнению Морозова, попытки обойти выполнение Минских соглашений и формулы Штайнмайера могут привести к продолжению конфликта на Украине.

Что касается обвинений в «оккупации» Россией Крыма – они несостоятельны, так как присоединение полуострова является результатом волеизъявления его жителей, подытожил сенатор.