Президент России рекомендовал снизить стоимость ипотеки

Президент России Владимир Путин рекомендовал ЦБ до мая проанализировать совместно с АО «ДОМ.РФ» расходы заемщиков по ипотечным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов.

Также нужно представить предложения о мерах по стимулированию работы кредитных и иных финансовых организаций для повышения доступности ипотеки для граждан. Глава государства поручил правительству совместно с Центробанком до мая разработать программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования и представить на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. До сентября нужно представить предложения по упрощению регистрации прав на объекты недвижимости, — озвучивает рекомендации Президента «Российская газета» .

О рынке недвижимости в Крыму и в Севастополе — здесь.