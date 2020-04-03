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Президент России рекомендовал снизить стоимость ипотеки
фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России рекомендовал снизить стоимость ипотеки

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:33 03.04.2020

Президент России Владимир Путин рекомендовал ЦБ до мая проанализировать совместно с АО «ДОМ.РФ» расходы заемщиков по ипотечным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов.

Также нужно представить предложения о мерах по стимулированию работы кредитных и иных финансовых организаций для повышения доступности ипотеки для граждан. Глава государства поручил правительству совместно с Центробанком до мая разработать программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования и представить на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. До сентября нужно представить предложения по упрощению регистрации прав на объекты недвижимости, — озвучивает рекомендации Президента «Российская газета».

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Президент России рекомендовал снизить стоимость ипотеки

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