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Президиум крымского парламента обсудил план по реализации основных положений Послания Президента

Президиум крымского парламента обсудил план по реализации основных положений Послания Президента

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:04 02.04.2024

В ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин затронул вопросы внутренней политики, включая социальную поддержку граждан, экономического развития, темы обеспечения безопасности страны, а также определил стоящие перед Россией задачи на ближайшие шесть лет. Об этом напомнил первый заместитель главы крымского парламента Ефим Фикс на заседании Президиума Госсовета Республики.

По его словам, Государственный Совет РК наравне с другими законодательными органами власти субъектов Российской Федерации, принимает соответствующие планы по реализации послания Президента.

Проект нашего плана сформирован на основании 57 предложений парламентских Комитетов и состоит из двух разделов: первый – подготовка предложений по внесению изменений в законодательство Республики Крым. Раздел касается разработки республиканских проектов законов о внесении изменений в уже действующие законы, а также одного базового закона «О добровольчестве (волонтерстве) в Республике Крым». Второй раздел – проведение круглых столов, заседаний Комитетов, мониторинга правоприменения нормативных правовых актов и иных мероприятий, — рассказал Ефим Фикс.

Президиум крымского парламента обсудил план по реализации основных положений Послания Президента

По итогам обсуждения Президиум поручил комитету по законодательству организовать работу по подготовке для рассмотрения на заседании Государственного Совета в апреле 2024 года вопроса «О мероприятиях Государственного Совета Республики Крым по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича Федеральному Собранию Российской Федерации от 29 февраля 2024 года».

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Президиум крымского парламента обсудил план по реализации основных положений Послания Президента

Фото и материалы: пресс-служба Госсовета РК.

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