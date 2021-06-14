При Муфтияте Крыма работают детские летние площадки

В учебно-просветительском центре «Файдалы илим» Духовного управления мусульман Крыма и г. Севастополь завершилась первая смена детской летней площадки.

В течение двух недель площадку посещали 32 ребенка. Дети были распределены по группам с учетом уровня знаний. Начальная и средняя группа изучали короткие повседневные дуа (молитвы). В частности, дуа, которое читается после принятия пищи, дуа при пробуждении и другие. В старшей группе отрабатывали чтение суры «Ясин» с применением основных правил и также проходили такие темы, как Основы веры, Основы Ислама. Абдест. Ценность родителей, этикет мусульманина в обществе, этикет и культура речи, и другие. За две недели дети научились коротким молитвам, а также правилу, как правильно совершать омовение. После уроков учились рисовать витражными красками, лепить пряники, слаймы, играли в подвижные игры, а также совершали обязательный коллективный намаз, — сообщили в пресс-службе ЦРО ДУМ Крыма.