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При Муфтияте Крыма работают детские летние площадки

При Муфтияте Крыма работают детские летние площадки

Опубликовал: КрымPRESS в Образование в Крыму 13:08 14.06.2021

В учебно-просветительском центре «Файдалы илим» Духовного управления мусульман Крыма и г. Севастополь завершилась первая смена детской летней площадки.

В течение двух недель площадку посещали 32 ребенка. Дети были распределены по группам с учетом уровня знаний. Начальная и средняя группа изучали короткие повседневные дуа (молитвы). В частности, дуа, которое читается после принятия пищи, дуа при пробуждении и другие. В старшей группе отрабатывали чтение суры «Ясин» с применением основных правил и также проходили такие темы, как Основы веры, Основы Ислама. Абдест. Ценность родителей, этикет мусульманина в обществе, этикет и культура речи, и другие. За две недели дети научились коротким молитвам, а также правилу, как правильно совершать омовение. После уроков учились рисовать витражными красками, лепить пряники, слаймы, играли в подвижные игры, а также совершали обязательный коллективный намаз, — сообщили в пресс-службе ЦРО ДУМ Крыма.

При Муфтияте Крыма работают детские летние площадки При Муфтияте Крыма работают детские летние площадки При Муфтияте Крыма работают детские летние площадки

Следующая смена начнется 21 июня 2021 года. Напомним, детские летние площадки при центральных мечетях работают в городах Старый Крым, Саки и Симферополь.

фото: пресс-служба ЦРО ДУМ Крыма

При Муфтияте Крыма работают детские летние площадки

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