Пришеечный кариес: причины возникновения, симптомы и лечение

Кариес на день сегодняшний, говорят специалисты, самое распространённое заболевание, бессовестно мучающее человечество. Не щадит оно ни детей, ни взрослых. Причём с каждым годом возраст тех, кого оно атакует, снижается. Сейчас пациентами дантистов всё чаще становятся мальчишки и девчонки, которым едва исполнилось 5 лет. Главный момент, который, как отмечают врачи, серьёзно усугубляет ситуацию: большинство из нас затягивают с визитом к стоматологам. По статистике, только25% населения цивилизованных стран за своими зубами следят, основываясь на профилактических осмотрах. Остальные же к дантистам приходят тогда, когда без курса лечения уже не обойтись. Между тем, проблемы с зубами не столь страшны, если не упустить их решение на начальном этапе. Так, к примеру, пришеечный кариес — https://smile66.ru/index/prisheechnyj_karies_lechenie/0-23, который считается наиболее сложной и опасной разновидностью кариозной болезни, гораздо проще поддаётся лечению, если его удаётся «поймать» на первой-второй стадии.

Что же нужно знать о пришеечном кариесе, чтобы не упустить его развитие? А если уж упустили, то обозначить для себя вескую причину для похода к врачу?

Пришеечный кариес — симптомы

Начать стоит с того, что у этого заболевания несколько названий, с точностью определяющих его суть. Так, пришеечный кариес ещё именуют — кариес шейки зуба, прикорневой, цервикальный, придесневой. Он атакует самую уязвимую часть зуба — непосредственно над десной, у корня, где слой дентина очень тонкий. Поэтому этот вид кариозной болезни развивается быстрее других, сразу же поражая пульпу, а значит — все каналы зуба.

Но как бы там ни было, а заметить развитие заболевания можно. Оно проходит четыре стадии:

первая: на зубной эмали около десны появляется меловидное пятно, которое со временем темнеет;

вторая: зуб начинает реагировать на изменения температурного режима и физическое воздействие;

третья: на шейке зуба образуется заметная кариозная полость, постепенно увеличивающаяся;

четвёртая: другое её название — пульпит. Зачастую она сопровождается флюсами, абсцессами и, конечно же, сильной болью.

Повторим: заболевание, застигнутое на первой стадии, лечится довольно просто. Что же касается третьей и четвёртой стадий, то здесь всё сложнее. И чем запущеннее ситуация, тем больше шансов, что зуб спасти не удастся.

Пришеечный кариес — причины появления

Можно ли пришеечный кариес предупредить? Подвох в том, что от его появления не застрахованы даже те, кто дисциплинированно по два раза в день чистит зубы. А всё потому, что он локализуется в тех местах, где щёткой мы проходимся не так активно. Неудобно — рядом десна, ограничивающая чрезмерное давление. Таким образом, у корней зубов остаётся налёт. В нём-то и развиваются кариесогенные микроорганизмы, разрушающие эмаль.

Кроме того, пришеечный кариес довольно часто развивается на фоне гингивита (воспаление десен). Также его появлению могут способствовать и косвенные факторы, такие как:

беременность;

эндокринные нарушения и сбои в работе системы пищеварения;

прием некоторых лекарственных препаратов;

недостаточное поступление в организм питательных веществ, витаминов и микроэлементов;

чрезмерное употребление сахаров (газированных напитков, в том числе);

курение;

генетическая предрасположенность.

Пришеечный кариес — лечение Сразу же разочаруем тех, кто верит в то, что любое заболевание может пройти «само собой». Увы, но ни от одной из форм кариеса таким образом избавиться не удастся. Народные средства? Скажем так, на каком-то этапе травки, настои, полоскания и т.д. может и смогут облегчить состояние, но вылечить кариес — нет. Наиболее простой путь, как ни крути, — обращение за помощью к стоматологам. И чем раньше, тем лучше! Хотя бы по той простой причине, что сделать этот шаг в любом случае придётся. Зубную боль, доказали учёные, терпеть практически невозможно. Да и деньги сбережёте: залечить небольшую «дырочку» будет в финансовой плане менее накладно, чем тратиться на более сложные операции. А запущенный пришеечный кариес, напомним, часто приводит к удалению зуба. Что в большинстве случаев «тянет» за собой установку коронок, а то и имплантов.