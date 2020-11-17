Приставы: вовремя оплаченный штраф за нарушение ПДД избавит от дополнительных расходов

Судебные приставы напоминают жителям Севастополя, что нарушитель обязан погасить штраф, связанный с нарушение ПДД, в полном объеме в течение следующих 60 дней со вступления в юридическую силу постановления о привлечении к ответственности (ст. 32.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате штрафа в установленный законом срок, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление о совершении административного правонарушения, направляют материалы в Службу судебных приставов для принудительного исполнения.

Отметим, что если с момента возбуждения исполнительного производства должник не заплатил штраф в установленный законом 5-дневный срок в срок для добровольного исполнения исполнительного документа, то судебный пристав-исполнитель вправе начать применять меры принудительного характера. В арсенале у судебного пристава есть ряд действенных методов для борьбы с неплательщиками: запрет на любые действия с транспортным средством (владелец не сможет его продать, подарить, переоформить и т.д.), арест имущества, ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации, обращение взыскания на денежные средства должника. Кроме того, в соответствии со ст. 112 ФЗ «Об исполнительном производстве» в отношении должника выносится постановление об исполнительском сборе в размере 7% от взыскиваемой суммы штрафа, но не менее 1000 рублей – для физических лиц и не менее 10 тыс. рублей – для юридических лиц. Даже если сумма штрафа 500 рублей, оплатить физическому лицу придется уже 1500 руб., — сообщили в пресс-служба УФССП России по Севастополю.

Кроме того, после окончания срока оплаты, наступает административная ответственность, водитель может быть привлечен к административной ответственности в виде штрафа уже в двукратном размере. Таким образом, должник, не пожелавший погасить штраф, рискует получить в суде его удвоение, а по факту он станет больше втрое и в 6 раз больше суммы в льготный период — стоит задуматься о выгоде своевременной оплаты штрафов. Также могут быть назначены и обязательные работы на срок до 50 часов или же 15 суток административного ареста по ст. 20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания).

В этом году в УФССП России по Севастополю на исполнении находилось более 72 тыс. исполнительных производств о взыскании штрафов за нарушение ПДД, из них – 884 штрафа по ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения) и по ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского «освидетельствования» на состояние опьянения). Общая взысканная сумма составила более 88 млн рублей.

На сегодняшний день в структурных подразделения находится на исполнении 32 900 производств о взыскании штрафов за нарушение правил дорожного движения.