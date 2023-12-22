Приставы взыскали с жителя Судака материальный ущерб и долг по алиментам на сумму 552 тыс. рублей

Житель Судака долгое время не перечислял алиментные платежи на содержание двух своих несовершеннолетних дочерей и, тем самым, накопил перед ними долг на общую сумму 494 тыс. рублей.

Кроме того, гражданин О. также обязан был выплатить гражданину В. остаток по материальному ущербу в размере 58 тыс. рублей. Рассчитываться с долгами житель Судака не спешил даже после вынесенных судебных решений, и очень скоро судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по г. Судаку ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю возбудил в отношении него исполнительные производства, впоследствии объединенные в сводное исполнительное производство. К законным требованиям сотрудника органов принудительного исполнения должник также отнесся равнодушно.

За несвоевременное выполнение решения суда судебный пристав-исполнитель вынес в отношении гражданина О. постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 68 тыс. рублей. Но и тогда должник не сделал соответствующих выводов. С целью побудить гражданина О. к погашению имеющихся задолженностей судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по г. Судаку ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю применил в отношении должника меры принудительного исполнения, а именно: должник был временно ограничен в пользовании специальным правом в виде права управления транспортными средствами до исполнения требований исполнительного документа в полном объеме, а также гражданин О. был временно ограничен в праве выезда за пределы России и привлечен к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ, согласно которой судом ему было назначено 70 часов обязательных работ. Кроме того, судебный пристав-исполнитель отделения арестовал земельный участок, находящийся в собственности должника и передал его на оценку с целью дальнейшей реализации.

Тем не менее, гражданин О. не торопился идти на встречу взыскателям. Лишь после того, как должник узнал, что его земельный участок прошел этап оценки и скоро будет передан на торги, то он срочно изыскал необходимую сумму и погасил имеющиеся задолженности, с учетом исполнительского сбора, в полном объеме переведя денежные средства на депозитный счет отделения. Вместе с тем, от обязательных работ гражданин О. не освобождается и будет их отбывать в качестве рабочего на одном из коммунальных предприятий города.

источник: пресс-служба ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю