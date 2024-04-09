Прямо сейчас:
Главная | Власть в Крыму | Судебные приставы Крыма | Приём врио главного судебного пристава РК и г. Севастополя по вопросам взыскания алиментов
актуально в республике
Приём врио главного судебного пристава РК и г. Севастополя по вопросам взыскания алиментов

Приём врио главного судебного пристава РК и г. Севастополя по вопросам взыскания алиментов

Опубликовал: КрымPRESS в Судебные приставы Крыма 19:28 09.04.2024

10 апреля 2024 года с 14:00 до 18:00 врио руководителя ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю — главного судебного пристава Республики Крым и г. Севастополя майор внутренней службы Лугачёва Анжелика Леонидовна будет проводить прием граждан по вопросам, связанным со взысканием алиментов.

Место проведения: ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю, 295034, г. Симферополь, проспект Победы, д.4.

Узнайте больше:  За долги по налогам и кредитным платежам ялтинец рискует остаться без автомобиля

Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам:

  • Единый телефонный номер группы телефонного обслуживания: 8 (3652) 799-930
  • Канцелярия: 8 (3652) 799-933;
  • Приёмная руководителя: тел./факс 8 (3652) 799-932

Всем гражданам, обратившимся на приём, будут предоставлены компетентные разъяснения по поставленным вопросам.

источник: пресс-служба ГУФССП России по Республике Крым и г.Севастополю

Просмотры: 2 114

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: судебные приставы Крыма и Севастополя

Комментарии для сайта Cackle
судебные приставы Крыма и Севастополя
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.