Приём врио главного судебного пристава РК и г. Севастополя по вопросам взыскания алиментов

10 апреля 2024 года с 14:00 до 18:00 врио руководителя ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю — главного судебного пристава Республики Крым и г. Севастополя майор внутренней службы Лугачёва Анжелика Леонидовна будет проводить прием граждан по вопросам, связанным со взысканием алиментов.
Место проведения: ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю, 295034, г. Симферополь, проспект Победы, д.4.
Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам:
- Единый телефонный номер группы телефонного обслуживания: 8 (3652) 799-930
- Канцелярия: 8 (3652) 799-933;
- Приёмная руководителя: тел./факс 8 (3652) 799-932
Всем гражданам, обратившимся на приём, будут предоставлены компетентные разъяснения по поставленным вопросам.
источник: пресс-служба ГУФССП России по Республике Крым и г.Севастополю
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