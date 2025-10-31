Прямо сейчас:
Про «Истории Победы» расскажут фотокартины от Банка России — выставка на пр. Нахимова в Севастополе

Центральный банк Российской Федерации совместно с Департаментом финансов города Севастополя проводит выставку «Истории Победы». Экспозиция состоит из увеличенных высококачественных фотоизображений отечественных памятных монет, посвященных знаковым событиям Великой Отечественной войны.

Под каждым фотопанно есть описание монеты с её характеристиками, историей изображения и с изложением художественного замысла авторов.

Одной из особенностей нашей выставки стало то, что она представлена на открытой площадке, в одной из ключевых точек притяжения севастопольцев и гостей города-героя — на Приморском бульваре, — цитирует пресс-служба и.о. управляющего Отделением Севастополь Банка России Виталия Сидоренко. — Мы надеемся, что новый формат выставки поможет не только под новым ракурсом взглянуть на историю отечественного медальерного искусства, но и сохранить память о великом подвиге нашего народа.

Открытие выставки состоится 1 ноября в 11.00 по адресу: г. Севастополь, просп. Нахимова, 4 (смотровая площадка у Дворца детского и юношеского творчества).

