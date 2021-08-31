Проблема Севастополя: есть бабочка — будет штраф

На территории Севастополя выявлено 94 очага распространения карантинного вредителя — белой американской бабочки. В течение недели региональное отделение Россельхознадзора начнет проверки и выписку предписаний всем ответственным лицам за неисполнение требований законодательства по борьбе с карантинным вредителем.

В 2021 году в Севастополе были выявлены 94 очага американской белой бабочки. В отношении лиц, которые допустили распространение данного карантинного объекта будут приняты меры реагирования. Кодексом об административно-правовых нарушениях предусмотрена административная ответственность для граждан от 300 до 500 рублей, для юридических лиц от 5 до 10 тысяч рублей, — цитирует «Севастопольская газета» главного государственного инспектора южного межрегионального отделения Россельхознадзора Игоря Грибанова.

Согласно законодательству, ответственными лицами за борьбу с вредителями являются собственники земельных участков или лица, у которых земля находится в пользовании. Непосредственно в городе, общественных местах — парках и скверах за борьбу с вредителями ответственность несет правительство города.

Россельзонадзором всем ответственным лицам были направлены письма, предупреждающие о необходимости проведения карантинным мер, а также выданы предостережения о невозможности нарушения обязательных требований законодательства.

На сегодняшний день проведение работ по опрыскиванию растений разрешенными или биологическими инсектицидами неэффективно. При выявлении очага заражения необходимо проводить обрезку, снимать паутинные гнезда и сжигать их.