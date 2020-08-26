Проблема водоснабжения Крыма. Чиновники и коммунальщики… просто извинились

Нельзя сказать, что еще весной не предполагалось, что в этом году проблема водоснабжения Крыма станет острой как никогда. Но такого поворота… не ожидал никто. Такой вывод можно сделать после брифинга руководителя ГУП РК «Вода Крыма» Владимира Баженова и главы администрации Симферополя Елены Проценко. Как мы понимаем, этот брифинг стал ответом на критику из Москвы по поводу огромных потерь воды в Крыму. Дескать, мы тут не сидим на месте, а «работу работаем».

Я приношу свои извинения за те колоссальные неудобства, которые наша организация уже причиняет потребителю… Не могу сказать, что я не я и хата не моя, мол, закончились ресурсы. Но уважаемые симферопольцы, уверяю вас, что предприятие в полном смысле перешло на круглосуточный режим, делаются все возможные и невозможные вещи. Используется весь инженерный и технический ресурс нашего предприятия, чтобы как можно больше минимизировать последствия такой засухи, — сказал Владимир Баженов.

Извинения принимаются? Ситуация до смешного напоминает серию мультфильма «Южный парк», в которой из-за работы буровых установок сначала расползлось по океану нефтяное пятно, потом была пробита дыра в иное измерение, откуда вылезли монстры, а потом и сам Ктулху, дабы поработить весь мир. Что отвечали промышленники и чиновники? Они говорили: «Нам жаль, нам очень жаль».

Ладно, шутки в сторону. Какие еще выводы можно сделать после брифинга…

Дожди не спасли.

Водохранилища наполняются водой из рек и с гр. Дожди затопили равнины, а приток в водохранилища был минимальным. «Достаточно уникальная ситуация, которая в чем-то спутала все наши планы, — рассказал Баженов.

Горячую воду отключили, скоро Симферополь и близлежащие села перейдут на графики. Пока мера единственная. Стратегических планов можно строить много. Тактика пока одна – экономить и снижать потребление. Пока… дожди в горах не пойдут.

Вода — мутная. Ничего не поделаешь.

Сейчас вода из кранов во многих микрорайонах крымской столицы – мутная. И будет хуже.

Горизонты опускаются, чистую воду мы забираем, а ил, который находится в водохранилищах, остается. Плюс при такой температуре начинается цветение сине-зеленых водорослей. В результате мы имеем такую воду, – сказал Баженов.

По его словам, фильтры на очистных сооружениях в Симферополе моются один раз в сутки. На это расходуется пять тысяч кубометров воды, которые сбрасываются в канализацию. Промывать фильтры чаще не получится. В угоду количеству качество будет страдать.

Генеральная задача – сохранить запасы в водохранилищах до следующих осадков, иначе не будем иметь воды никакого качества, – заявил директор ГУП РК «Вода Крыма».

Качество воды будет проверять Роспотребнадзор (но на мутность пока обращать внимание не будет). Тем более, в баках, которые, вроде бы, повсеместно устанавливаются. Эту воду можно пить, но только после кипячения.

Спекулянты уже отреагировали.

Торговый бизнес уже отреагировал на формулу «спрос – предложение»: цены на питьевую (бутилированную) воду в магазинах повысилась. Власти Симферополя обещают «мониторить ситуацию».

Кого не отключат.

Отключать от воды рестораны, кафе, сферу услуг Симферополя власти не собираются. Пока…

Пока речь не идет о том, что мы будем закрывать предприятия общепита или сферы услуг. Работаем в том же графике и смотрим по ситуации, — сказала глава администрации Симферополя Елена Проценко.

Автомойки, фонтаны будут работать. При том, что из 125 официальных автомоек Симферополя только 19 перешли на систему «оборотного водоснабжения». Коммунальщики говорят, что даже в таких условиях, их расход воды – «бесконечно малая величина» (слова Баженова).

Из 160 тыс кубических метров поднимавшейся еще в воскресенье воды все мойки Симферополя расходуют 660 кубов. То есть это, в принципе, бесконечно малая величина, – сказал руководитель «Воды Крыма».

Помогут баки и автоцистерны.

Елена Проценко проинформировала о том, что в частном секторе и во дворах многоквартирных домов будет установлена 131 емкость, закуплены необходимые комплектующие, в том числе краны. Места их размещения уже определены. К 7 сентября установят все.

В настоящее время мы прорабатываем графики подвоза воды к емкостям. Вместе с тем, ориентируемся на то, чтобы резервные емкости были всегда с водой, перед употреблением воду лучше кипятить. Никаких лимитов для населения по набору воды из них устанавливать не будем. Наша главная задача – выдержать график подачи. Если наши жители увидят, что в определенные часы вода есть, они могут ее набрать для своих нужд, таким образом, емкости станут резервуарами на экстренный случай. Если говорить об охране резервных емкостей, мы прорабатываем этот вопрос совместно с полицией и народным ополчением, — резюмировала глава администрации.

Также прорабатывается вопрос заключения договоров с предприятиями, которые предоставят городу автоцистерны для подвоза воды. Всего нужно 35 водовозов (в основном, для сел).

Режим ЧС в Симферополе вводить не будут.

ЧС вводиться не будет. Во всяком случае, сейчас. Мы находимся сейчас в режиме повышенной готовности, — заявила Елена Проценко.

Градончальница не теряет оптимизма:

На сегодняшний день ситуация с водой в Симферополе сложная, но мы отрабатываем с профильными министерствами и «Водой Крыма», ищем пути решения. Город без воды не оставим.

Почему я не разделяю этот оптимизм?

Егор Лиходеев.