Проблема водоснабжения Симферополя – есть. Но отключений «по плану» и воды «по графику» пока не будет

Глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк проверил ход строительства водовода от Ивановского водозабора до водоочистных сооружений Межгорного гидроузла (об этой стройке — ЗДЕСЬ). По его словам, проблема водоснабжения Симферополя — есть, однако власти пока не планируют вводить графики отключения/подачи воды.

Бесперебойное водоснабжение Крыма и Симферополя остаётся одной из приоритетных задач правительства Республики. Разработан ряд мероприятий, который обеспечит дополнительную подачу воды в Симферополь в объёме от 45 тысяч кубометров. до 60 тысяч кубов в сутки, — сказал Юрий Гоцанюк.

Он напомнил, что столица Республики обеспечивается водой из Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ.

Для того, чтобы в меньшем количестве отбирать воду из указанных водохранилищ и реализовываются мероприятия по дополнительной подаче воды. Так строительство Ивановского водозабора даст около 20 тысяч кубометров в сутки, а подача воды от Вилинского водозабора на Межгорный гидроузел по Севастопольскому водоводу обеспечит ещё около 25 тысяч куб. метров воды в сутки. Тем самым мы дополнительно обеспечим Симферополь питьевой качественной водой в самое ближайшее время, — уточнил Гоцанюк.

Премьер-министр добавил, что кроме указанных проектов, для обеспечения Симферополя питьевой водой, разработан ещё ряд предложений, которые будут направлены в Министерство экономического развития Российской Федерации для включения в Федеральную целевую программу.

Сегодня нет никаких оснований говорить о возможном введении ограничений подачи воды в Симферополе. Действительно, крымская столица испытывает определённый дефицит, поскольку вода в столицу поступает из Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ, которые подпитываются на сегодняшний день в основном за счёт осадков. Их количество в последнее время небольшое, но указанные работы позволят круглосуточно и бесперебойно подавать воду жителям Симферополя, — подытожил глава правительства Крыма.

Еще на тему водоснабжения Крыма и Симферополя — ЗДЕСЬ.

Фото: пресс-служба главы Совмина РК.