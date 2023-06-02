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Проблему водоснабжения Евпатории решают… в судах
Фото: прокуратура РК

Проблему водоснабжения Евпатории решают… в судах

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:20 02.06.2023

В этом году в Евпатории обострилась проблема с водоснабжением. Аварии на магистральном водоводе – одна за одной (об этом ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ). В ситуации разбираются не только местные власти и «Вода Крыма», но и прокуратура.

Прокуратура Евпатории в связи с авариями на магистральном водоводе провела проверку исполнения требований законодательства о водоснабжении и водоотведении.

Износ труб водовода составляет более 90 процентов, вследствие чего участились случаи аварий, повлекшие отключение населения города от водоснабжения. В то же время ГУП РК «Вода Крыма» мер к капитальному и текущему ремонту трубопровода не принято, — сообщили в прокуратуре.

Ввиду выявленных нарушений прокурором города предъявлено исковое заявление в суд об обязании ГУП РК «Вода Крыма» выполнить капитальный ремонт водовода, а министерства ЖКХ РК — выделить денежные средства для проведения ремонтных работ.

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Что интересно, судом первой инстанции в удовлетворении исковых требований… было отказано. Не согласившись с таким  решением, прокурор обжаловал его.

По апелляционному представлению решение суда первой инстанции отменено, исковое заявление прокуратуры города удовлетворено, — заявили в прокуратуре.

Исполнение решение суда контролируется надзорным ведомством.

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