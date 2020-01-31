«Продает» ли реклама на транспорте? В метро — однозначно

На первый взгляд, нет, не продает. Азы медиа, паблик рилейшнз и рекламного бизнеса: реклама на транспорте – имиджевая, нацеленная на продвижение брендов, их узнаваемость. Грубо говоря, это не прямая продажа, а работа с сознанием потенциального покупателя, пользователя услуг. Но в любых правилах есть исключения. И это – реклама в метро. Эффективность такой рекламы (по некоторым источникам, от 60%) обусловлена, в первую очередь, многомиллионным пассажиропотоком, применением современных визуальных форм (трансляция на экранах в вагонах), грамотным размещением и профессиональным оформлением.

Однако эксперты советуют не уповать на одно направление (реклама на транспорте, например), а использовать комплексный подход к рекламным кампаниям и продвижению своего продукта.

Обращение к профессионалам – гарантия качественного решения поставленных задач. На сайте рекламной группы Medor (ссылка выше) – исчерпывающая информация и комплексные предложения, как по ведению масштабных рекламных компаний, так и по каждому направлению. Реклама в ЧСМ, на транспорте, печатная, внешняя, интерьерная (indoor), наконец, сувенирная продукция, — все это доступно, причем по самым привлекательным прайсам.

Реклама на транспорте – одно из самых выгодных предложений, но стоит изначально избавиться от стереотипов. «Я заказал наклейки в вагоне метро, прошел месяц, никто не звонит», «Оформил одну единицу транспорта, где отдача», «Думал, все отобьется за пару месяцев, продажи не растут»… Подобные «откровения» знакомы и рекламным менеджерам, и бизнесменам. Конечно же, есть немало нюансов: начиная от комплексного размещения, уникальности контента, оформления, продолжительности кампаний и периодичности маркетинга. Это тоже причины обратиться к профессионалам. Реклама должна работать, выполнять свои функции: информировать, продвигать, напоминать, продавать.

Реклама на транспорте уже долгое время считается перспективным направлением. И — да: особенно реклама в метро. Например, пару лет назад в Московском метрополитене была т.н. «рекламная пауза» (связанная с организационными и юридическими причинами, но это не так уж и важно сейчас). Последствия «рекламного простоя» остро ощутили на себе постоянные рекламодатели.

Большинство проводимых опросов и исследований подтверждают: реклама в метро, действительно, «продает». Это как минимум гарантия узнаваемости, как максимум, побуждение к действию и продвижение продаж. Есть и еще один забавный итог: такая реклама «делает городское пространство более стильным».