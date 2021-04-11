Продать сою быстро и выгодно – на портале для сельхозпредприятий и фермеров Агронайзер

И не только сою

Экономика современного сельского хозяйства не укладывается в простой алгоритм: посеять – вырастить – собрать урожай – реализовать собранное и сохраненное. На каждом этапе сельхозпредприятия и фермерские хозяйства подстерегают как неожиданные проблемы (от ударов природы до подорожания удобрений или кормов), так и бонусы (госпрограммы и льготные кредиты). Каждый такой поворот диктует новые правила: укрупнение производственной базы за счет инвестиций или создания агропарков, постройку и устройство собственных хабов и упрощение логистических схем, продажу продукции на Интернет-площадках и онлайн-биржах. Понятно, что главная цель таких новаций – получение прибыли. Поэтому конечный пункт привычного сельхозалгоритма – реализовать продукцию с максимальной выгодой и минимальными издержками (от хранения, транспортировки и т.д.).

Интернет-портал Агронайзер – именно такая площадка. Здесь можно выгодно продать сою, рожь, лен, чечевицу, сорго, нут, рапс, гречиху, горох, ячмень, просо, овес, кукурузу, подсолнечник и пшеницу. Миссия ресурса – обеспечить коммуникацию между производителем (поставщиком) и покупателем. Объявления продам сою, пшеницу, любую другую культуру здесь становятся не абстрактными предложениями или рекламными призывами, а конкретными сделками и выгодными контрактами. Отметим, что это не просто сетевая биржа, а полноценный портал со всей необходимой информацией, возможностью запросов и получения дополнительной информации, функциями отслеживать ценовую динамику и рыночные колебания, проверять клиентов (партнеров), получать ежедневную статистику и предложения закупки по лучшей цене.

Как работает портал Агронайзер



Первый совет – на сайте Агронайзер есть смысл зарегистрироваться. Времени это займет минимум, но расширит ваши пользовательские возможности, в том числе для изучения динамики изменения рыночных цен и сбора актуальных предложений, в частности, по закупке сои. Регистрация поможет в несколько кликов найти действительно выгодный вариант сделки.

Конечно, самые дорогие продажи – оптово-розничные и мелкий опт. Это по логике поставщика. По логике покупателей-трейдеров, как раз все наоборот. Не удивляйтесь, что на любой бирже в ходу оптовые поставки на тысячи тонн. С одной стороны, это влияет на ценообразование (крупный опт всегда дешевле), с другой минимизирует затраты на хранение и неизбежные потери. Отсюда совет №2 (он не обязательный, но как лайфхак можно принять к сведению): для выгодной продажи урожая сельхозпроизводители могут объединяться на онлайн-площадке, чтобы соответствовать запросам покупателей (по объемам реализуемых партий).

Совет №3: прежде, чем подать объявление о продаже той же сои, есть смысл изучить все функции и предложения портала agronizer.ua. Стоит ли подписаться, или достаточно бонусного периода, есть ли вопросы, и кто на них может ответить (такая «шпаргалка» с самыми распространенными вопросами тоже есть на сайте).

Навигация портала проста и понятна, меню раскладывает «по полочкам» все направления: от видов продукции до онлайн-консультаций. Самое главное, что производителю (фермеру) Агронайзер предоставляет возможности:

получать актуальную информацию по ценам и предложениям,

быть в курсе последних событий, сделок и предлагаемых вариантов,

отслеживать все изменения на рынке,

оперативно находить закупщика и осуществлять выгодную продажу сельхозпродукции.

Не в накладе и покупатели. Они получают максимум информации о партии товара, производителе, регионе и времени продаж, ценовых предложениях. Агронайзер позволяет осуществлять с максимальной пользой и обоюдной выгодой упомянутый в начале материала конечный пункт современного сельхозалгоритма купли-продажи.