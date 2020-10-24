Продажа металлопроката. Опт и розница

Сегодня ни один вид промышленности невозможно представить без использования изделий, произведённых из металлопроката. Да и в быту — в народном хозяйстве — люди также постоянно имеют дело с ними.

Причём с каждым годом объём производства такого рода продукции (листов, уголков, швеллеров, задвижек, труб, проволоки, фитингов для труб, арматуры и т.д.) возрастает в геометрической прогрессии. Металлопрокат — это универсальное сырьё, чем и объясняется его востребованность.

Что же является собой металлопрокат по сути? Его разделяют на две большие категории:

по способу обработки металла – черный и цветной, к которому, к примеру, относятся широко используемые листы рифлёные алюминиевые — https://rtg-mps.ru/catalog/czvetnoj-prokat/alyuminievyij-prokat/list/riflenyij .

– листы рифлёные алюминиевые — . по профилю – листовой и сортовой.

Отдельное место в классификации занимают трубы.

Где используется металлопрокат?

Изделия из цветного металла используют во многих отраслях промышленности:

самолетостроении ;

; машиностроении ;

; кораблестроении ;

; в сфере электроники ;

; в космической отрасли;

пищевой индустрии;

в медицинской сфере;

в быту.

Такое разнообразие сфер применения цветного металлопроката объясняется просто — изделия изготавливаются из различных материалов. Как-то: алюминий, медь, бронза, титан, латунь, цинк, олово, кобальт, мельхиор, молибден, никель и т.д.

Изделия же из черного металла используют в строительстве, применяют для прокладки трубопроводов. Из черного металла производят решетки и заборы.

В зависимости от назначения готовых изделий, для их производства выбирают тот или иной вид профиля металлопроката. Так:

из листового металла делают различные прокладки , флянцы .

, . сортовой металлопрокат представляет собой швеллер , тавр , уголки…

Продажа металлопроката: опт или розница?

Сегодня купить металлопрокат можно оптом и в розницу.

Как правило, на небольших торговых площадках (как онлайн, так и оффлайн) можно купить то количество, которое необходимо в данный конкретный момент. Удобно, если речь идёт о приобретении металлопроката для реализации небольших проектов. Однако стоит учесть, что продавцы зачастую неохотно режут заводскую длину металлопроката. Планируя покупку, нужно рассчитывать на то, что придется покупать полную длину.

Но! Крупным покупателям и производителям невыгодно покупать металлопрокат в розницу мелкими партиями. Заключать такого рода договоры стоит с поставщиками, напрямую работающими как с отечественными, так и с зарубежными металлургическими предприятиями. Такое сотрудничество на постоянной основе дает ряд преимуществ:

цены без комиссии посредников;

скидки на большие партии товара ;

большие ; большой сортамент нужной продукции ;

; продажа кусками и заготовками;

возможность предварительной комплектации заказов;

возможность дополнительной обработки металла (резка, гибка, штамповка, перфорация);

реализация — исходя из ситуации — как оптом, так и в розницу.

И — да: при покупке металлопроката отдавать предпочтение стоит компаниям, которые при работе с покупателями обеспечивают так называемый «полный цикл» — от обеспечения бесперебойного поступления товаров на склад до доставки изделий «на адрес» заказчика. При этом сотрудники компании должны быть экспертами в своём деле — консультации профильных специалистов в деле покупки металлопроката часто бывают необходимы.

В нашем распоряжении большой склад продукции, отвечающим европейским стандартам, где представлено множество наименований сортамента и его типоразмеров. Оснащен склад современным импортным оборудованием для обработки, погрузки, упаковки металла. Мониторинг товарных единиц на складе компании и контроль новых поступлений продукции осуществляется ежедневно. Заказы клиентов принимают менеджеры, при этом заказчики получают исчерпывающую информацию по всем возникающим вопросам, — озвучивают алгоритм своей работы в компании «МПСтар», занимающей лидирующие позиции на отечественном рынке цветного проката и нержавейки с 2005 года.

Кроме того, сотрудничество со специализированными предприятиями — это гарантия высокого качества металлопроката. На каждый вид изделий такие компании априори предоставляют документы соответствия материалов, согласно мировым стандартам, и гарантии.