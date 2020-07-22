Продлят или не продлят? Что будет с программой льготной ипотеки под 6,5%

Решение по продлению программы льготной ипотеки под 6,5% будет принято осенью нынешнего года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

На сегодняшний день очень много людей хотят такую ипотеку, — цитирует «Российская газета» чиновника. — И мы осенью будем принимать финальное решение о продолжении и по условиям, на которых будем предоставлять такую кредитную программу.

Программу льготной ипотеки по ставке 6,5% запустили в апреле. И это, по оценке Михаила Мишустина, стало одной из самых успешных антикризисных мер.

По словам главы кабмина, банки выдали россиянам уже 80 тыс. ипотечных кредитов с указанной ставкой. Выданная сумма в целом составила 205 млрд рублей.

Напомним, что программа действует для кредитов, выданных до 1 ноября 2020 года.

О том, как реализовывается программа в Севастополе — здесь.

Источник: «Российская газета»

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