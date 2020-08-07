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Продолжается набор в Азовское медресе исламских наук

Продолжается набор в Азовское медресе исламских наук

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 18:55 07.08.2020

В Азовском медресе исламских наук прошло собеседование с абитуриентами, пожелавшими получить религиозное образование. Документы на собеседование подали 17 юношей и 11 девушек. С подростками провели беседу преподаватели медресе. В программу собеседования вошли общие вопросы, а также вопросы по основам ислама. По словам директора медресе Эдема Люманова, в этом году наблюдается повышенная активность среди желающих получить религиозное образование.

В период вступительной кампании преподавателями медресе была проведена серьезная работа. Мы посетили практически все регионы республики, встречались с местным населением, молодежью, их родителями, местными религиозными организациями и имамами, проводили беседы, рассказывали о медресе, знакомили с программой обучения, и уже видим положительные результаты, — цитирует Эдема Люманова пресс-служба ЦРО ДУМ Крыма.

Набор в Азовское медресе исламских наук продолжится до 20 августа, установочные занятия начнутся 25 августа.

фото: пресс-служба ЦРО ДУМ Крыма

Продолжается набор в Азовское медресе исламских наук

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