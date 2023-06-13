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Продолжается ремонт трассы «Симферополь – Ялта». Что сделано, что будет сделано

Продолжается ремонт трассы «Симферополь – Ялта». Что сделано, что будет сделано

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 22:04 13.06.2023

Работы ведутся на участке от Алушты до Ялты.

Продолжаются капитальный ремонт автомобильной дороги «Симферополь – Ялта». Он выполняется в рамках госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя. По информации минтранса РК, сейчас основные работы ведутся на участке от Алушты до Ялты.

Продолжается ремонт трассы «Симферополь – Ялта». Что сделано, что будет сделано

Выполняются работы по переустройству и ремонту водопропускных труб, восстановлению подпорных стен, устройству фундаментов на буронабивных сваях вновь сооружаемых подпорных стен, монтажу закладных деталей и опор контактной сети, замене дорожной одежды, переустройству коммуникаций, — отметили в министерстве транспорта РК.

Продолжается ремонт трассы «Симферополь – Ялта». Что сделано, что будет сделано

Также в рамках реализации проекта будут выполнены работы по реконструкции автобусных павильонов, замене барьерного ограждения, установке перильного ограждения, светофорных объектов, будет обновлен участок контактной сети уникального горного троллейбусного маршрута, соединяющего Симферополь с Алуштой и Ялтой.

Продолжается ремонт трассы «Симферополь – Ялта». Что сделано, что будет сделано

Выполнение капитального ремонта данного участка увеличит пропускную способность автодороги и улучшит транспортную доступность населенных пунктов, находящихся на южном берегу Крыма, — подытожили в республиканском минтрансе.

Продолжается ремонт трассы «Симферополь – Ялта». Что сделано, что будет сделано Продолжается ремонт трассы «Симферополь – Ялта». Что сделано, что будет сделано Продолжается ремонт трассы «Симферополь – Ялта». Что сделано, что будет сделано

Фото: минтранс РК.

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