Продукты и кухонные инструменты. В Феодосии мужчина пытался обворовать супермаркет

Накануне в Феодосии экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал «тревога» с одного из охраняемых супермаркетов города Феодосии.

Работники магазина пояснили стражам правопорядка, что подозреваемый покупатель долго ходил по магазину, постоянно оглядываясь по сторонам. Когда он, наконец, выбрал товар, то решил за него не платить. Он постарался незаметно положить его в полиэтиленовый пакет и миновать кассу. Сотрудники супермаркета увидели подозреваемого по камерам видеонаблюдения и незамедлительно нажали на тревожную кнопку вызова Росгвардии. В пакете у подозреваемого правоохранителями было обнаружено несколько продуктов и кухонных инструментов на общую сумму свыше 4000 рублей. Мужчина, по внешним признакам, находился в состоянии алкогольного опьянения. Давать объяснения по поводу происшествия отказался, — сообщили в пресс-службе ФГКУ УВО ВНГ России по Республике Крым.

