В Севастополе росгвардейцы спасли из огня

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 15:17 18.12.2025

Военнослужащие севастопольского моторизованного полка Южного округа Росгвардии спасли от пожара жителей многоквартирного дома в Севастополе.

Вечером, следовавшие по маршруту патрулирования в составе войскового наряда рядовые Росгвардии Богдан Е., Владислав М. и Азамат Х. обнаружили задымление и очаг возгорания в подвале одного из многоквартирных домов в Нахимовском районе города-героя. Военнослужащие незамедлительно направились к месту возгорания, спустились в подвал, из которого валили клубы густого дыма и обнаружили там двух граждан в бессознательном состоянии. Оперативно оценив обстановку, начальник войскового патруля Росгвардии дал указания патрульным на эвакуацию пострадавших, а сам приступил к тушению пожара, не дав очагу возгорания распространиться по всему помещению избежав, трагических последствий. На  место происшествия росгвардейцы вызвали спасателей и медиков, и чтобы не терять время,  до прибытия экстренных служб, оказывали первую доврачебную помощь пострадавшим гражданам, — озвучили детали дела в пресс-службе ведомства. 

В ходе проведенных мероприятий стражам правопорядка удалось привести в сознание потерпевших от пожара до приезда скорой медицинской помощи. Для дальнейшего оказания помощи пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, а подоспевшие пожарные расчеты УМЧС Севастополя локализовали возгорание.

Благодаря грамотным действиям военнослужащих Росгвардии, удалось не допустить распространения огня и спасти двух севастопольцев от отравления угарным газом.

источник: пресс-служба Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г Севастополь)

