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В Ялте задержан подозреваемый в убийстве

В Ялте задержан подозреваемый в убийстве

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:20 07.10.2024

В Ялте военнослужащие специального моторизованного батальона Южного ордена Жукова округа Росгвардии задержали по горячим следам подозреваемого в убийстве.

Находившийся на маршруте патрулирования войсковой наряд обнаружил гражданина, который находился в алкогольном опьянении и вел себя неадекватно. При установлении личности задержанного выяснилось, что 43-летний гражданин был раннее судим, а также вечером этого дня совершил преступление. Вызвав сотрудников уголовного розыска, росгвардейцы задержали преступника, — сообщили в пресс-службе ведомства. 

Для дальнейшего разбирательства мужчина был передан следственным органам.

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