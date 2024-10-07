В Ялте задержан подозреваемый в убийстве

В Ялте военнослужащие специального моторизованного батальона Южного ордена Жукова округа Росгвардии задержали по горячим следам подозреваемого в убийстве.

Находившийся на маршруте патрулирования войсковой наряд обнаружил гражданина, который находился в алкогольном опьянении и вел себя неадекватно. При установлении личности задержанного выяснилось, что 43-летний гражданин был раннее судим, а также вечером этого дня совершил преступление. Вызвав сотрудников уголовного розыска, росгвардейцы задержали преступника, — сообщили в пресс-службе ведомства.