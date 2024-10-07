В Ялте задержан подозреваемый в убийстве

В Ялте военнослужащие специального моторизованного батальона Южного ордена Жукова округа Росгвардии задержали по горячим следам подозреваемого в убийстве.
Находившийся на маршруте патрулирования войсковой наряд обнаружил гражданина, который находился в алкогольном опьянении и вел себя неадекватно. При установлении личности задержанного выяснилось, что 43-летний гражданин был раннее судим, а также вечером этого дня совершил преступление. Вызвав сотрудников уголовного розыска, росгвардейцы задержали преступника, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Для дальнейшего разбирательства мужчина был передан следственным органам.
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С тегами: Росгвардия в Крыму