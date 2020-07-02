Продвижение проекта в Telegram: что нужно знать, чтобы добиться успеха

Telegram на день сегодняшний — мессенджер, на площадках которого наблюдается буквально аномальная активность. Платформу активно осваивают все те, кто точно знает: насколько громко о себе заявишь, настолько успешным в своём деле можешь стать. Почему компании, блогеры, медийные личности и т.д. сегодня для своей «раскрутки» в Интернет выбирают Telegram? Ппричина, уверены эксперты, проста: для пользователей он доступен на всех платформах и бесплатен, а значит аудитория — широка и безгранична. Ещё один плюс — она целевая, что однозначно «показано» тем, кто ориентируется на определённую клиентуру и не хочет тратить время на «праздноболтающихся» по каналам и блогам.

Между тем, отмечают специалисты, столь стремительная «оккупация» мест под «солнцем» Telegram потенциальными лидерами тех или иных направлений, диктует свои условия: продвигать интересы становится сложнее, чем на заре становления этого кроссплатформенного мессенджера. Так что эксперты заявляют уже безапеляционно — сегодня продвижение в Telegram требует не меньших профессиональных знаний, чем, к примеру, активный Пиар на YouTube. Если вы, конечно, рассчитываете на успех, а не на унылую «галочку» в каком-нибудь опроснике напротив вопроса «Присутствуете ли вы в социальных сетях?».



Какие основные моменты стоит учесть, заходя в Telegram с задачей не только крепко освоиться, а и набирать обороты? Их несколько. Причём расставить их по ранжиру — от наиболее важного к менее значимому — довольно сложно. Они работают вкупе, так что «налегать» на один, но упускать из виду и игнорировать другие, знатоки продвижения в соцсетях категорически не рекомендуют.

Итак, на чём же делаем акцент, чтобы завоевание мессенджера Telegram таки увенчалось прибылью — как в плане узнаваемости, так и в виде вполне конкретных финансовых дивидендов?

Первое: Telegram приветствует и активно поощряет авторский контент. И суть здесь не столько в уникальной тематике, сколько в особенной подаче материала. Другими словами, подход, стиль, видение — краеугольные камни, на которых и необходимо создавать Telegram-канал. К слову, говоря о «языке», на котором стоит выстраивать общение с пользователями, специалисты рекомендуют не скромничать: большинство потенциальных подписчиков более охотно «идут на сближение», если видят в этом конкретный смысл, а именно — обещание лучшей жизни, исполнения мечт и т.д. Тот ли это вариант, когда работают посылы вроде «Если ты на меня подпишешься, то сможешь зарабатывать $10,000 в месяц на …»? Ага, это тот вариант. Вместе с тем, честность никто не отменял. Ведь, как показывает практика, заполучить подписчиков гораздо проще, чем удержать их, если вдруг начальные «заманушки» оказались элементарным враньём.

Второе: говоря о контенте как таковом, необходимо заметить, что разнообразие его форм — также залог успеха. Заметки-коротыши короче 3-4 абзацев, лонгриды (тексты на более чем 4 абзаца), инфографика и картинки, видео и аудио — всё это имеет место быть. Главное требование — материалы просто таки обязаны быть уникальными и качественно скроенными. И — да: «на столы» подписчиков должен попадать только «самый сок» — самый отборный и интересный контент. Никакой воды и перепечаток чужих мыслей! В этом, в общем-то, суть Telegram и главное отличие мессенджера от другим платформ.

Третье: при «строительстве» Telegram-канала стоит особое внимание уделить его структуре. «Складировать» материалы в одну… грубо говоря… кучу — идея плохая. А вот хорошая — рубрикация контента, когда он раскладывается буквально «по полочкам», согласно тематике. Среди универсальных рубрик, которые проверено работают: формат «ТОПы», интервью, комментарии, обучающие курсы, личный опыт, лайфхаки. Кроме того, что такой подход значительно облегчает работу автора, так ещё и весьма приветствуется подписчиками. Упорядоченность… знаете ли… в беспрерывном информационном потоке, льющемся отовсюду, очень привлекает.

На каких «технических»… назовём их так… тонкостях держится активный Пиар в Телеграм?

На частоте обновления контента. Один пост в день — будьте добры создавать. Такая периодичность поможет оптимально поддерживать канал на плаву. А если 5-8-10 материалов в сутки? Можно, но только если речь идёт о новостях. Во всех остальных случаях лучше придерживаться принципа — «Мал золотник да дорог». Но! Устраивать провалы в публикациях, забивая на канал по несколько дней, точно не стоит. Интерес аудитории нужно поддерживать на постоянной основе, чтобы подписчики знали, что каждый день могут рассчитывать на интересный контент. То есть: 5-10 постов в неделю — идеально, а вот 15-20 — уже перебор.

Когда «выходить на связь»? Хотите верьте, а хотите нет, но практика ставить публикацию в «неровный час» — к примеру, не в 17:00, а в 17:05 — реально работает и повышает охват аудитории.

Ещё одна хорошая практика, играющая на руку при продвижение в Telegram , — закреплённые посты, в которых подаётся информация о канале и его авторе как таковых, что позволяет новым пользователям сходу понять насколько им интересна площадка. Этот шаг, говорят эксперты, способствует не только росту числа подписчиков, но и общей лояльности аудитории.

Те, кто так или иначе, но сталкивался с продвижением страниц, групп, каналов в соцсетях, конечно же, спросят — «А работает ли при пиаре в Telegram покупка рекламы «себя любимого»?». Да, однозначно: размещение рекламы в других Telegram-каналах — это основной способ заявить о себе и привлечь аудиторию для небольших и средних каналов.

Сколько стоит такая услуга? Стандартная «вилка цен» — 10-30 рублей за подписчика, а уж какой будет общая сумма трат на рекламу каждый решает сам. Но общий совет: не размениваться на совсем уж дешёвые предложения, но и не вкладываться в супердорогие. Ну и, конечно, отдавать последние деньги за упоминание канала даже в «мировом бестселлере» вряд ли целесообразно, если ваш канал только становится на ноги и особой ценности для аудитории ещё не представляет. Сначала рекомендуется стать полноправным участником игры, а потом уж громко заявлять о себе — в таком случае шансов, что подписчик, пришедший по зову рекламы, у вас на канале «зацепиться», будет больше, чем если он, заглянув к вам, увидит лишь пару-тройку невнятных дебютных постов.



Существуют ли запретные и бесполезные практики, которые при продвижении Telegram-канала лучше не использовать? Разумеется. А именно:

Каталоги Telegram -каналов (а также сетки, биржи и подборки) не работают! Да, добавляться в них многие специалисты по раскрутке предлагают, но это пустая трата времени. Опыт многих говорит именно об этом.

-каналов (а также сетки, биржи и подборки) не работают! Да, добавляться в них многие специалисты по раскрутке предлагают, но это пустая трата времени. Опыт многих говорит именно об этом. Реклама Telegram -канала в других соцсетях может и работает, но «выхлоп» минимальный, а значит — и эта практика напрасная трата времени и средств.

-канала в других соцсетях может и работает, но «выхлоп» минимальный, а значит — и эта практика напрасная трата времени и средств. Спам — тоже плохо. Репутацию подрывает точно.

Размещение рекламы в нишах, которые отличаются от тематики вашего канала, а также на «звёздных» каналах медийных личностей, также — «в топку». Эффективность будет нулевой. Ведь на такие площадки посетители приходят за определённой информацией.

И, наконец: за какое время можно поставить на ноги достойный внимания Telegram-канал с по-настоящему качественным контентом? Конечно, это во многом дело случая, но ориентировочный срок всё же есть — при грамотном и активном пиаре до планки в 20 тысяч подписчиков можно добраться за три-шесть месяцев.