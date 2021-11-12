Проект «Билет в будущее»: новое профориентационное занятие в Херсонесе

В музее-заповеднике в рамках проекта «Билет в будущее» прошло занятие, на котором ученики 7-го класса образовательного центра «Бухта Казачья» смогли попробовать свои силы сразу в трёх профессиях: археолога, реставратора и экскурсовода. На федеральном уровне программа реализуется силами Фонда Гуманитарных Проектов, а на региональном уровне – с помощью специалистов технопарка «Кванториум».

Каждое занятие проекта «Билет в будущее» проходит в два этапа: знакомство с теорией и практическая часть. В сопровождении опытных сотрудников Херсонеса Таврического, среди которых заведующий сектором музейно-просветительской работы Ирина Каткова, методист I категории Алина Задрожная-Ремарчук, а также художник-реставратор Полина Жукова, дети с головой погрузились в три новых для них профессии и на время стали самыми настоящими специалистами в этих областях.

Первый мастер-класс был посвящен археологии, но перед тем, как приступить к практике, ребята познакомились с ключевыми событиями истории древнего города и с основными этапами его существования. Закрепить полученные знания школьники смогли, приняв участие в импровизированных раскопках. На них дети работали со специальными инструментами, которые помогли им извлечь из грунта «артефакты» – копии древних предметов. Затем участникам программы предстояло очистить их и зафиксировать.

На следующем занятии школьники приобщились к тайнам реставрационной деятельности. Перед началом урока сотрудник музея-заповедника Полина Жукова поделилась с ребятами тонкостями и секретами своей профессии, рассказав им о том, с какой нелёгкой, но в то же время интересной работой ей регулярно приходится сталкиваться. В ходе практической части участники сложили из картонных фрагментов керамическое изделие и определили его назначение, а после этого приступили к склеиванию «античного» сосуда.

Во время заключительной части занятия в рамках проекта «Билет в будущее» ученики седьмого класса образовательного центра «Бухта Казачья» познакомились с основами экскурсионной деятельности в Херсонесе Таврическом. Выслушав рассказ об одном из знаковых памятников древнего города, дети поняли, насколько разные методы повествования могут использоваться. После знакомства с историей достопримечательности учащиеся смогли самостоятельно составить свой первый экскурсионный рассказ.

В ходе профориентационных уроков в музее-заповеднике многие ребята очень заинтересовались представленными видами трудовой деятельности. Возможно, кто-то из них после окончания школы выберет данное направление в вузе и добьётся в нём значительных высот.

Сегодня на профпробе было 15 детей. Занятия прошли очень успешно, ребята проявили живой интерес ко всем мастер-классам. Во время урока мы сразу нашли подход к каждому ученику, а в конце него дети признались, что представленная информация была им очень полезна. Трое из присутствующих сразу обратили внимание на профессию экскурсовода, а одна девочка впервые всерьёз задумалась об изучении реставрации. Работать с такими детьми – одно удовольствие, ведь чувствуется их неподдельный интерес!, – отмечает заведующий сектором музейно-просветительской работы Ирина Каткова.

Проект «Билет в будущее» будет развиваться в Херсонесе и дальше, знакомя всё больше детей с различными музейными профессиями. Уже скоро, 16 ноября, о работе археолога, реставратора и экскурсовода узнает следующая группа детей.

Источник: пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический»