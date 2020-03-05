Проект ОД «Доброволец» «Социальная парикмахерская» — подарок к 8 марта всем балаклавцам

ОД «Доброволец» торжественно презентовало балаклавцам долгожданную социальную парикмахерскую. Об этом сообщает Общественного Движения.

Проект «Социальная парикмахерская» появился более трёх лет назад. Ежемесячно клиентами социального парикмахера становились 500-600 севастопольцев: пенсионеров, инвалидов, ветеранов. Более 30 человек, лишённых возможности выйти из дома, каждый месяц стриглись на дому. Социальная парикмахерская стала известна во всём городе, получила заслуженное признание и востребованность, — сообщает пресс-служба ОД «Доброволец».

Практически на каждой встрече с жителями к руководителю ОД «Доброволец» Дмитрию Голикову как к балаклавскому депутату и общественнику обращались граждане с просьбой найти возможность предоставлять бесплатные парикмахерские услуги балаклавцам. И вот этой весной, как раз в преддверии 8 марта у Общественного Движения такая возможность появилась!

Появилась благодаря новому члену «Добровольца» — социально ориентированному предпринимателю — Пехтеревой Юлии Николаевне, — рассказывает сопредседатель, координатор ОД «Доброволец» Елена Солдатова. — Теперь ежедневно в парикмахерской по адресу: Новикова,6 в Балаклаве, предварительно записавшись по телефону +7978 101 48 25, балаклавские ветераны, пенсионеры, инвалиды смогут постричься абсолютно бесплатно.

Важным моментом, по ее словам, является то, что услуги оказывает профессиональный мастер — не стажёр или практикант. И, судя по отзывам, пока парикмахерская работала в тестовом режиме — все остались довольны качеством услуг, вниманием и доброжелательностью персонала.

Авторитет и уважение севастопольцев, наработанные годами для нас очень важны! Мы и впредь будем работать на благо любимого города. Ряды нашей организации постоянно пополняются и это говорит о доверии севастопольцев к «Добровольцу» И мы будем всячески стараться оправдать доверие земляков, — сказал Дмитрий Голиков, обращаясь к собравшимся на открытии проекта друзьям и соратникам, среди которых были местные жители, активисты, друзья и партнёры севастопольского «Добровольца».

От имени Заксобрания Севастополя со словами поздравлений к милым женщинам в канун 8 марта и напутствием к своим соратникам — «Добровольцу» обратился депутат Законодательного Собрания, руководитель Севастопольского отделения Всероссийской ветеранской организации «Боевое Братство» Василий Зубенко.

В добрый путь, балаклавская социальная парикмахерская! Её, действительно, здесь долго ждали.