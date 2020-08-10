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Проект «Продуктовое обеспечение» севастопольского «Добровольца» выручает сельчан Байдарской долины

Проект «Продуктовое обеспечение» севастопольского «Добровольца» выручает сельчан Байдарской долины

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:38 10.08.2020

Очередной рейд выездного социального пункта (автолавки) проекта «Продуктовое обеспечение» Общественного Движения «Доброволец» принимало в минувшее воскресенье село Передовое.

Проект «Продуктовое Обеспечение» севастопольского «Добровольца» выручает сельчан Байдарской долины

Рейд был настолько ожидаем местными жителями, что очередь люди начали занимать с самого раннего утра, а также сформировали предварительный перечень заказов. Более всего это касалось дешёвого сахара, растительного масла и других товаров, особенно востребованных в сезон активных заготовок на зиму, — рассказал лидер ОД «Доброволец», балаклавский депутат Дмитрий Голиков.

Проект «Продуктовое Обеспечение» севастопольского «Добровольца» выручает сельчан Байдарской долины

Со слов местных жителей, проект «Продуктовое Обеспечение» этим летом стал для них настоящим подарком, ведь приобретение самых необходимых товаров по минимальным ценам практически у дома позволило существенно сэкономить личный бюджет каждой семьи, и «консервация» в этом года стала, в самом деле, очень экономной. А для пожилого и маломобильного населения отдаленных сёл, где день кормит год, — это очень важно.

Проект «Продуктовое Обеспечение» севастопольского «Добровольца» выручает сельчан Байдарской долины

Отметим и то, что «Доброволец» действует не по наитию, а реализует программу обеспечения сельчан дешевыми продуктами, совместно с руководством местных ТОСов, районной организацией ветеранов и активом сёл Байдарской долины.

Проект «Продуктовое Обеспечение» севастопольского «Добровольца» выручает сельчан Байдарской долины

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».

Проект «Продуктовое обеспечение» севастопольского «Добровольца» выручает сельчан Байдарской долины

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