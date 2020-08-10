Проект «Продуктовое обеспечение» севастопольского «Добровольца» выручает сельчан Байдарской долины

Очередной рейд выездного социального пункта (автолавки) проекта «Продуктовое обеспечение» Общественного Движения «Доброволец» принимало в минувшее воскресенье село Передовое.

Рейд был настолько ожидаем местными жителями, что очередь люди начали занимать с самого раннего утра, а также сформировали предварительный перечень заказов. Более всего это касалось дешёвого сахара, растительного масла и других товаров, особенно востребованных в сезон активных заготовок на зиму, — рассказал лидер ОД «Доброволец», балаклавский депутат Дмитрий Голиков.

Со слов местных жителей, проект «Продуктовое Обеспечение» этим летом стал для них настоящим подарком, ведь приобретение самых необходимых товаров по минимальным ценам практически у дома позволило существенно сэкономить личный бюджет каждой семьи, и «консервация» в этом года стала, в самом деле, очень экономной. А для пожилого и маломобильного населения отдаленных сёл, где день кормит год, — это очень важно.

Отметим и то, что «Доброволец» действует не по наитию, а реализует программу обеспечения сельчан дешевыми продуктами, совместно с руководством местных ТОСов, районной организацией ветеранов и активом сёл Байдарской долины.

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».