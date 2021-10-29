Проект «Верево Сити» представляет: Эвент-менеджер там чувствовал себя скорее гостем

Считается, что Санкт-Петербург- город высокой культуры, но за деньгами и мероприятиями нужно ехать в Москву. Однако с таким мнением не согласен Вениамин Прохоровец из Севастополя. Он много лет работал эвент-менеджером в родном городе, а сейчас организовывает мероприятия в Северной Венеции, зарабатывает в разы больше, чем в родном городе и готовится к переезду в собственную квартиру в Малом Верево под Петербургом.

Решение сменить город пришло к Вениамину не спонтанно.

В Крыму мероприятия в основном есть только в туристический сезон, — разъясняет он. – А в Петербурге — все время какой-то «движ» и моя профессия очень востребована.

Крымчанин заблаговременно нашел себе в Петербурге работу через сайт едемвпетербург.рф, поэтому ехал он уже не в чужой город, где его никто не ждёт. Скопленных денег ему хватило на то, чтобы снять квартиру поблизости к офису и безбедно существовать первое время. Поначалу заказов у Вениамина было не очень много, и их нельзя было назвать крайне интересными – ему заказывали свадьбы, корпоративы, дни рождения. Но даже тогда он отмечал особую атмосферу, царящую на петербургских праздниках, и необычный характер петербуржцев.

Здесь люди отдыхают совсем иначе, чем на юге. Климат заставляет петербуржцев выбирать закрытые помещения, и это как будто совершенно меняет формат праздника. Люди здесь какие-то более сдержанные, не такие шумные, однако отдыхать умеют по-настоящему. И у всех какие-то определенные необычные запросы. Даже если они скажут, что им нужен обычный корпоратив, потом все равно последует куча уточнений, пожеланий и правок. Первое время мне даже было немного сложно адаптироваться к их формату, — вспоминает мужчина.

Однако с первым действительно удивительным праздником Вениамин столкнулся лишь через 2 месяца работы. Ему предстояло организовать студенческий выпускной в духе готических романов. Ему пришлось очень долго собирать реквизит и даже отыскать румынский церковный хор. Первоначально заказчики также хотели снять для праздника готический собор, но в конце концов Вениамину удалось их убедить в том, что это чересчур. Сам праздник проходил также необычно – студенты сами организовывали какие-то конкурсы, очень много молчали и исполняли какие-то диковинные танцы. По признанию эвент-менеджера, он там чувствовал себя скорее гостем, чем организатором, и мало понимал, что происходит. В какой-то момент он даже побоялся, что студенты захотят принести его в жертву – настолько «готичной» стала атмосфера… Впрочем, сам организовывал.

Зато именно тогда я осознал, что для петербуржцев праздник – это не просто повод выпить и расслабиться, — рассуждает Вениамин. – У них во всем должна быть непременно какая-то идея. Ни в одном городе еще я не встречал такой любви к тематическим вечеринкам и переодеваниям.

Познав «потемки» петербургской души, Вениамину стало проще работать. Вскоре он ушел в другое агентство и стал организовывать крупные мероприятия – музыкальные и театральные фестивали, форумы, кинопоказы, открытия выставок, презентации альбомов и книг. Вместе с опытом вырос и его доход, и Вениамин понял, что пришло время обзавестись собственным жильём.

В силу специфики профессии, я очень много общаюсь с людьми и много времени провожу в шуме и гомоне. Поэтому я сразу стал смотреть жилье за чертой города – в тишине и поближе к природе, — комментирует он.

Крымчанин присмотрел себе квартиру в новом жилом комплексе Верево сити в 20 минутах от Петербурга. Здесь его подкупила невысокая стоимость жилья, относительная близость к городу, новизна жилья, удобство инфраструктуры. Застройщик предложил достаточно лояльные условия сделки, а льготная ипотека стала существенным плюсом. Ну и, конечно, главный пункт – свежий воздух, тишина, удаленность от городских магистралей. Привлекли его и досуговые возможности этого района – в 15 минутах от Верево расположена столица Ленинградской области – город Гатчина, где находится знаменитый дворцово-парковый ансамбль 18 века, а также оттуда можно быстро добраться до парка активного отдыха. Недалеко от Верево и другие пригороды, где Вениамину особенно нравится гулять осенью.

Теперь я чувствую себя настоящим Петербуржцем, вроде как «укоренился» здесь. Однако с хорошим доходом, собственным жильем и отличными предложениями по работе я иногда скучаю по таким локальным неофициальным вечеринкам, вроде того «готического» выпускного. Вот и жилье купил себе неподалеку от готического храма в Гатчине, – смеется Владимир.