Проект «Верево сити» представляет: К чему приводит чтение

Бывает так, что всего одна строчка может кардинально изменить жизнь человека и превратить спокойного домоседа в неутомимого авантюриста, владеющего жильем в городе Севастополе и в Верево сити.

«Октябрь в Крыму — Как юности возврат» — пришла однажды на память Валентине Смекальской строка из стихотворения Юлии Друниной. Валентина не так давно вышла на пенсию, и теперь ей как-то хотелось разнообразить свою жизнь, да даже и изменить ее. Много лет она жила в спальном районе Санкт-Петербурга, а теперь ей вдруг захотелось теплого свежего воздуха, бескрайних водных просторов, горного ландшафта. Руководствуясь интуицией и поэзией, она решила отправиться в Крым. Благо, за долгие годы усердной работы и скромной жизни Валентине удалось скопить некоторые средства.

Оборотная сторона медали

Женщина обзавелась недорогим жильем в Севастополе и провела несколько месяцев на берегу моря. Поначалу жизнь здесь казалась ей сказкой – сплошные развлечения, купания, отдых, единение с природой… Однако по окончании курортного сезона Крым открылся для нее несколько с другой стороны. Оказывается, с исчезновением туристов город несколько пустеет и затихает. Выявились проблемы с интернетом, электричеством, банковскими картами, продовольственными магазинами… Оказалось, что у любой медали есть оборотная сторона.

Это, конечно, можно воспринимать как приключение, – сетовала Валентина, — но пожилому человеку немного тяжело уже бесконечно ходить куда-то разбираться с ЖКХ и ждать пенсию неделями.

Тишь да гладь

Пожив на «некурортном» курорте, Валентина решила вернуться в Петербург.

Может, во мне маловато оказалось авантюризма, — словно оправдывается пенсионерка, — но здесь все-таки на пенсии лучше живется.

Перед приездом женщина рассказала своим родным про трудности жизни на юге, но при этом пребывала в нерешительности насчет своего возвращения в Северную столицу. Тогда дети предложили ей сменить место жительства в родном городе. И вместе с агентом по недвижимости по возвращении Валентина продала свою старую квартиру и приобрела жилье в Малом Верево. Это поселок в 15 минутах от столицы Ленобласти Гатчины, и в 30 минутах от ближайшей станции петербургского метро.

Здесь тихо, безопасно, и я в окружении зелени. Всегда есть, где погулять. А что до центра далековато – так туда отовсюду далеко ехать. Да и я там уже нагулялась, теперь вот тишины хочется, — объясняет свой выбор женщина.

Тонкий расчет

Однако жажда приключений и перемен по прежнему не покидает Валентину. Она не хочет сидеть на месте, и собирается перемещаться между Санкт-Петербургом и Крымом довольно регулярно. Согласно ее плану, пока она будет проживать в Севастополе, то будет сдавать свою квартиру в «Верево-Сити», и наоборот.

Такая вот я старуха-процентщица, — хитро улыбается наша героиня. – Но жизнь-то одна, надо и удовольствие получить, и про денежку не забыть.