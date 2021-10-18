Проект «Верево Сити» представляет: «Миленькая моя, у нас нет подъездов!»

«Санкт-Петербург – это выражение мечты русского человека о Париже» — у кого из писателей это вычитала Светлана Дологай, она и сама уже не помнила. Правда это или нет, каждому стоит рассудить самостоятельно, но сама она обрела счастье и умиротворение лишь укоренившись в Северной столице, обустроив тут свой быт и приобретя жильё неподалеку от него, в Малом Верево.

В Евпатории она провела 22 года своей жизни. Конечно, ей нравилось жить в курортном городе — прекрасная погода, восхитительная природа и атмосфера спокойствия никого не могут оставить равнодушным. Однако в какой-то момент девушке стало «тесно и неинтересно» на родине. Хотелось новых перспектив. Конечно, многие отговаривали Светлану от переезда, аргументируя свою позицию неоправданными рисками и расхожими фразами о серости и пасмурности Петербурга.

Но желание уехать и начать новую увлекательную жизнь побороло все сомнительные мысли и советы знакомых. Боязнь неопределенности, незнакомой обстановки и одиночества многих отталкивает от воплощения мечты в реальность. Рискуют лишь немногие. К таким смельчакам отношусь и я. Но мне нужен был веский повод для того, чтобы закрепиться в Питере. Для этого я решила попытать удачу и поступить в аспирантуру. Мой выбор пал на Европейский Университет в Санкт-Петербурге, — рассказывает начало своего пути героиня.

Никто из родственников и друзей Светланы не верил в то, что ей удастся поступить в вуз на бюджет, но звонок из Петербурга заставил изменить мнение большинства. Отправленная ею дипломная работа прошла отборочный конкурс, и переезд в город мечты был назначен на 3 сентября 2008 года.

Принять столь важное решение о переезде в незнакомый город не так страшно, как сделать первый шаг на пути к его осуществлению, — утверждает Светлана.

В первую очередь стал вопрос о финансовой стороне переезда. Денежную проблему крымчанке на первое время удалось путем накопленных средств. Их было достаточно для того, чтобы оплатить номер в недорогой гостинице на 10 дней и обеспечить себя едой на месяц. В дальнейшем она надеялась найти что-то на месте.

Глобальных планов на тот момент в моей голове не было. Перед переездом мне хотелось сконцентрироваться на положительных эмоциях и не слушать нарекания со стороны не веривших в меня людей, — вспоминает Светлана. — Я переживала лишь о том, как встретит меня Ленинградская земля.

За несколько первых дней, проведенных в Санкт-Петербурге, со Светланой произошло много интересных событий. Город встретил ее на редкость хорошей для осеннего Питера погодой и приветливыми петербуржцами. Однако потом городе часто шли дожди, и девушка поняла, почему известные писатели и поэты с такой тоской описывали этот город в ненастье.

В поисках первого жилья девушке поначалу приходилось много колесить по разным районам города, и тогда ей удалось основательно изучить горд. Фасады зданий, дворцы, соборы и набережные каналов приводили ее в неописуемый восторг.

В нашей стране нет более красивого и живописного города, чем Санкт-Петербург, — уверена Светлана. — Хотелось бесконечно долго бродить по его извилистым улицам, каналам и вспоминать известные стихи. Например, А. Блока: «Ночь, улица, фонарь, аптека…».

Разыскивая нужные адреса, она часто обращалась к прохожим, и тогда она отметила не только обходительность жителей Северной столицы, но и какой-то определённый «питерский» акцент. Примечательным оказалось и особое отношение петербуржцев к собственному городу.

При поиске нужного подъезда, я попросила одну старушку подсказать, в какую сторону мне идти дальше. Она посмотрела на меня и протяжно произнесла: «Миленькая моя, у нас нет подъездов, у нас — парадные!» В ее словах было столько гордости за свой город, что я не посмела спорить и доказывать свою точку зрения, — вспоминает Светлана.

Забавным оказалось и то, что в Петербурге, по мнению Светланы, самая вкусная шаверма. Она утверждает, что только здесь ее умеют готовить по-настоящему. Согласны с ней во мнении также родственники и друзья девушки, которые как-то просили привезти им из мегаполиса шавермы, а не сувениров.

Первые впечатления после совершенного переезда в Питер оставили яркий след в моей памяти, — резюмирует Светлана. — Я хотела всей душой почувствовать себя жителем, а не гостем Северной столицы, но до этого было еще слишком далеко. Город белых ночей не торопился принимать меня в свои распростертые объятия и еще долго проверял меня на прочность.

Первые сложности начались при поиске постоянного жилья и работы, которую ещё приходилось совмещать с учебой. Квартиру долгое время ей приходилось снимать с сокурсницей, а учебу в университете в итоге пришлось бросить, потому что стипендия далеко не покрывала всех нужд Светланы, а на нормальную работу ей попросту не хватало времени. Это решение далось девушке с трудом, но иного пути у неё не было. Советовалась с близкими людьми, разыскивала земляков через форумы и сайт едемвпетербург.рф. После долгих поисков она устроилась в один крупный банк, и тогда ее дела постепенно пошли в гору.

Новая работа позволила мне обрести не только драгоценный опыт и навыки, но и друзей, которые поддерживали меня в самые трудные минуты, — с благодарностью вспоминает Светлана.

Тогда же Светлана начала открывать для себя и другие грани Петербурга — она стала посещать молодежные шоу и фестивали, заряженные потрясающей энергетикой, стала чаще ездить на экскурсии и прогулки в различные пригороды, из которых ей особенно полюбилась Гатчина.

Однако полное укоренение в Петербурге произошло много позже — на обустройство своего быта Светлана потратила целых пять лет. За это время она встретила свою любовь и родила ребёнка.

Я очень четко почувствовала свою принадлежность к этому городу в этот период. Тогда пришла мысль о том, что моя дочка, в отличии от меня, будет коренным жителем Северной столицы, — вспоминает крымчанка.

Появление ребенка в семье заставило принимать взрослые решения. Доход семьи уже позволял решиться на такую серьёзную покупку, как собственное жильё. Вспомнив свою любовь к Гатчине, Светлана предложила мужу поискать квартиру в этом районе. Вскоре они нашли прекрасный вариант в Малом Верево, в 15 минутах езды от пригорода и в 20 — от Петербурга. Помимо близости к излюбленному пригороду, привлекала Светлану экологичность и тишина района — здесь ее дочь сможет вырасти на свежем воздухе, но со всеми городскими удобствами, а уличный шум не будет мешать малышке спать. Также с детских лет ее можно будет приобщать к культуре, прогуливаясь по Гатчинскому парку, прилегающему к императорскому дворцу. Там же часто проходят различные фестивали и культурные мероприятия как для детей, так и для взрослых. Плюсом является и доступность развлечений — недалеко находится парк активного отдыха, а ещё отсюда гораздо ближе ездить в Финляндию и Эстонию для небольшой смены обстановки.

Конечно, большое влияние на выбор жилья оказала и стоимость жилья. Приобрести квартиру не в центральном районе, а за чертой города гораздо дешевле. Плюс Верево Сити – возможность льготной ипотеки… При этом само жилье намного новее, и проблем с коммунальными услугами здесь не возникнет.

Счастью нашему теперь нет предела. У дочки появится свой дом, а ее мама сможет поставить жирную точку на своем затянувшемся переезде, – подводит итог Светлана.