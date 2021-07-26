Проект «Верево сити» представляет: Огранка жизни бывшего десантника

Сколько разных людей может вместить однокомнатная квартира? Каждый, конечно, подумал о своем – кто-то с горечью, кто-то с иронией. Но ничего невозможного такой вопрос не предполагает.

Ничего странного нет и в том, что однокомнатная квартира в Малом Верево всего через год легко вместит минимум шестерых. Так решил Николай Стругов. Кто он такой и кто эти шестеро? Обо всем по порядку.

Десантник

По окончании школы в Севастополе Николай некоторое время затруднялся с выбором профессии и первое занятие нашло его само — служба в армии, еще тогда советской, в самые последние годы ее существования. Несмотря на некоторую случайность такого выбора, временем этим он гордится – все-таки служил в воздушно-десантных войсках. В Афганистан уже не попал, но служба сахаром не казалась, особенно поначалу. А в тот момент, когда первый раз почувствовал, что легко управляется с парашютом и собственным телом, стремящимися к земле – понял, что нашел дело по душе. В армии не остался, но парашютный спорт не бросил и после службы. Приобретенная на службе в ВДВ решительность не раз еще пригождалась в жизни.

Страж порядка

Деятельная натура демобилизованного парашютиста нашла применение в новой сфере – на службе в милиции. Начиналось все с обязанностей патрульного, а потом неожиданно для себя наш герой оказался сотрудником детской комнаты, работал с несовершеннолетними, попавшими в сложную, с точки зрения закона, ситуацию. Таким образом и у него самого появился навык принимать решения и действовать в неоднозначных ситуациях, требующих тщательного анализа обстановки. Тогда же он побывал в служебной командировке в Санкт-Петербурге, но в Верево не заезжал.

Наставник

Возможно, на Николая повлияла, еще в бытность парашютистом, возможность посмотреть на мир с большой высоты, так сказать – пошире. В период службы в правоохранительных органах он поступил в педагогический ВУЗ, на специальность учителя английского языка. А уволившись со службы – некоторое время работал по новой специальности. Время было интересное и сложное – не всегда знал, что ответить на вопросы учеников о происходящем в современной жизни. Но появился навык общения с людьми новыми, раскованными. В мирной, так сказать, обстановке.

Исследователь

Получение образования совпало со временем больших перемен в нашей стране, поэтому преподавательская карьера оказалась довольно короткой. Но повсюду открывались новые возможности, и молодой преподаватель уехал на несколько месяцев повышать квалификацию в США. Заодно и поближе присмотреться к этому миру. Полученное образование как минимум оставило хороший уровень английского, возможность общаться в профессиональной иностранной среде и новую сферу деятельности – социологию. Николай принял участие в нескольких социологических опросах людей, интервьюировал их и неожиданно увлекся новым видом деятельности.

Акула пера

Пребывание в заграничном университете было ограниченно условиями стажировки, да и в планах Николая не было оставаться жить в дальних краях. Но жизнь складывается причудливо – преподаватель английского языка с высокой квалификацией и социолог с практическим опытом по возвращении домой постарался найти себе наиболее интересное применение. Таковым оказалась работа журналиста – и умение общаться, и навык интервьюера, и приобретенное уже знание людей способствовали успешной работе в газете, а потом и на радио. Широкий круг общения журналиста свел его с людьми, занимающимися недвижимостью. С их помощью Николай приобрел квартиру в Севастополе для себя, потом вторую – для сдачи в аренду. Денег стало несколько больше и встал вопрос – как их правильно употребить, не растерять понапрасну. Приобрести еще квартиру? Рынок арендного жилья в южном регионе имеет некоторый сезонный характер… Тогда и возникла мысль приобрести недвижимость в другом регионе России – с другим климатом, но высоким спросом на жилье. Тогда, после тщательного рассмотрения многих факторов, общения со знающими людьми и посещения сайта едемвпетербург.рф, был сделан решительный шаг – приобретена однокомнатная квартира в «Верево сити».

Широкий взгляд

Если в десятках километрах от Дворцовой площади – все еще Санкт-Петербург, то чем хуже малоэтажный жилой комплекс в 20 минутах от станции петербургского метрополитена. И неважно, что формально – это Ленинградская область. Зато доступна сельская ипотека на более, чем льготных условиях. Новый жилой комплекс расположен близко к трассе, но несколько в стороне от нее. Здесь спокойно, но существующие линии общественного транспорта менее чем за полчаса доставят к метро, а менее чем через час можно гулять по Сенатской площади. В другую сторону по той же дороге – город Гатчина, столица Ленинградской

области. Каких-то десять минут до императорского дворца с роскошным парком, в самом городе – вся необходимая инфраструктура, прямо на въезде – торгово-развлекательный комплекс. Сдача «Верево сити» в эксплуатацию начнется уже в следующем году и квартиры расходятся быстро.

В однокомнатной квартире Николая легко поместятся и парашютист, и журналист, и полицейский, и социолог, и учитель английского с риэлтором. Умещаются же они в нем самом. Впрочем, широта взгляда на мир и решительность, а также способность находить нестандартные решения толкают его к новым шагам.

Может следующую квартиру присматривать уже в Архангельске? А то и во Владивостоке? — посмеивается он.

С годами душа не стареет, но возникает интерес к получению «пассивного», инвестиционного дохода.