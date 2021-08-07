Проект «Верево сити» представляет: Сезон круглый год

Вам случалось сдавать или снимать квартиру? Странный вопрос, наверное. Квартиры и дома сдаются повсюду: в Севастополе, Керчи, Евпатории… Особенно в туристический сезон. Для Евы Щурко это было абсолютно естественно, явление знакомое с детства. И она собирается сдавать и квартиру в Малом Верево.

#Вольныйветер

Ева всегда в пути. Когда с ней связываются друзья – всегда первым делом осведомляются, где она сейчас. Неделю назад она была в Москве, тремя неделями ранее – на Сахалине. А сейчас – снова в Крыму, вероятно. Она покинула родительский дом лет десять назад. Работала в Поволжье в транспортной компании, оттуда переехала в Москву – там работала в дорожно-строительной отрасли. Дальше – больше. Дальний Восток, обслуживание нефтяных платформ. Все это за неполные десять лет. А еще были работа сомелье в московском ресторане, издательские проекты в Петербурге. И квартира в Верево.

Вы когда-нибудь водили КАМАЗ? Незабываемый опыт. Откуда знаю? Довелось по работе получить права и квалификацию водителя-инструктора с правом преподавания, непосредственно на КАМАЗе…

Кувшин, полный талантов

На стене ее комнаты в севастопольской квартире есть картина: кувшин с золотыми монетами, лежащий на морском берегу, у самой кромки воды. Кто-то из близких друзей сказал, что это портрет Евы, аллегорический, конечно. Сосуд, наполненный талантами. Портреты людей, исполненные ею самой в карандаше, она не хранит, считая баловством. Стихи иногда удается сохранить. Творческое начало встречается в ее семье – брат тоже переехал в Москву, где стал сначала шеф-поваром, а затем изготовителем спецодежды собственного дизайна, приспособленной для нужд работников отельной и ресторанной сферы, о котором рассказывалось на едемвпетербург.рф.

В начале коронавирусной пандемии она застряла более чем на месяц в Египте. Перспективы возвращения были более чем неопределенные, так называемые вывозные рейсы неожиданно возникали, без каких-либо анонсов, и улетали незаполненными до конца, оставляя на африканской земле многих желающих улететь. Трое из них, включая Еву в качестве солистки и гитаристки, составили музыкальный коллектив. Выступить трио смогло, правда, всего раза три – египетские власти последовательно начали закрывать общественные места, вплоть до пляжей. А вскоре ей удалось улететь на Родину, применив один из своих талантов – дар убеждения. В списке эвакуируемых ее имени не было до последнего момента, но ей удалось доказать свое право находится среди потенциальных пассажиров в аэропорту. А за час до вылета появился обновленный список. Рейс приземлился в Пулковском аэропорту, примерно в получасе езды до Верево.

#Хорошодома

После возвращения и краткого отдыха, Ева вернулась к делам российским. Среди этих дел важное место занимают операции с недвижимостью. Нет, она не агент и нет домовладелец. Но в период проживания в Москве, когда появилась возможность купить собственное жилье, присмотрелась к этой сфере, заинтересовалась. Появилась вторая квартира, в ближнем Подмосковье, таком, куда на метро приехать можно. Более центральное расположение требует более высоких начальных затрат и окупается медленнее. Из этого рассуждения родилась мысль – а где можно найти квартиры, которые стоят относительно недорого, а окупаются сравнительно быстро? Появилось новое увлечение Евы. Появились две квартиры в разных городах Поволжья, квартира Адлере, оставалась и родительская квартира в Севастополе. Сейчас к ним прибавилась квартира в Верево Сити. Почему там?

В Петербурге сезон почти круглый год, несмотря на климат: то белые ночи, то белая зима, да еще золотая осень…

В центральной части города, как и в Москве, стоимость жилья довольно высока. В спальных районах – архитектура стандартная и до дворцов далековато. Ева уже обладает практически экспертным мнением, основанным на ее московском опыте: знаменитые питерские пригороды со своими дворцово-парковыми ансамблями мирового уровня позволяют жить в небольшом тихом городе с современной инфраструктурой и близко к историко-культурным ценностям. Малое Верево, где она присмотрела малоэтажный жилой комплекс располагается в двадцати минутах езды от ближайшей станции петербургского метрополитена, наземный транспорт – доступен метрах в трехстах. Поселок расположен буквально на границе города Гатчины — столицы Ленинградской области. И там, в десяти минутах от жилого комплекса, императорский дворец с парком. Стоимость такого жилья заметно ниже, чем аналогичного, расположенного в городской черте Санкт-Петербурга. И, приятным бонусом, возможность сельской ипотеки – подходящих под ее условия объектов и в области не так много.

Хорошо дома! Особенно, когда все дома свои – можно сдавать, можно самой остановиться! – смеется Ева.

Вероятно, теперь у нее появится и питерский дом.