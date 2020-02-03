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Проекту «Спорт без ограничений» Общественного Движения «Доброволец» скоро один год

Проекту «Спорт без ограничений» Общественного Движения «Доброволец» скоро один год

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 12:52 03.02.2020

Исполняется год одному из популярных и востребованных проектов «Спорт без ограничений» Общественного Движения «Доброволец». Подробнее об этой постоянно действующей акции — ЗДЕСЬ, ЗДЕСЬ, а еще ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ. Его суть: более 50 ветеранов, пенсионеров Балаклавы два раза в неделю абсолютно бесплатно занимаются оздоровительной гимнастикой под руководством опытного тренера.

Группа активистов проекта собралась обсудить, как мы отметим такой вроде и небольшой, но такой важный период работы. ОД «Доброволец» придаёт очень большое значение реализации этого проекта. Спортивная секция пользуется большой популярностью у балаклавцев. На самом старте работы Дмитрий Голиков (лидер Общественного Движения – ред.) обозначил эту программу, как бессрочную, и за этот год коллектив спортсменок стал очень дружным и сплочённым сообществом.

Готовимся к празднованию первой годовщины. У наших спортсменок море идей и инициатив, а главное — это уверенность, что Дмитрий и команда реализаторов программы поддержит активных горожанок во всех их начинаниях. Гордимся этим проектом, аналогов которому в Севастополе нет, — сообщает пресс-служба ОД «Доброволец».

Проекту «Спорт без ограничений» Общественного Движения «Доброволец» скоро один год

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».

Проекту «Спорт без ограничений» Общественного Движения «Доброволец» скоро один год

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