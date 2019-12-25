Профессиональные спортсмены поблагодарили артековцев за поддержку и акцию «В единстве – сила!», которая прошла в «Артеке» 13 декабря. На «Встрече перед расставанием» с большого экрана «Артек-Арены» прозвучали теплые слова кумиров ребят в адрес юных граждан нашей большой страны.

На смене «Вверх!» на центральном стадионе «Артека» почти 3000 детей из 70 регионов России и 14 стран создали живую надпись «В единстве – сила» и раскрыли флаг России – символ единения страны. Развернутый триколор состоял из 33-х полотен, шириной полтора метра и длиной 100 метров каждое, занимаемая флагом площадь составила 4 950 квадратных метров! Кроме того, артековцы записали видеообращение ко всем российским спортсменам. Ребята выразили слова поддержки героям спорта и пообещали им всегда с гордостью нести знамя своей страны. Дети сказали, что верили и будут всегда верить в каждого, кто приносит славу России.

Обращение дошло до адресатов, и уже через несколько дней в адрес «Артека» начали приходить ролики со словами благодарности детям от профессиональных спортсменов. Самые теплые слова артековцы смогли услышать на «Встрече перед расставанием» тринадцатой смены.

Хочу от лица всей сборной команды России по греко-римской борьбе сказать вам огромное спасибо за поддержку, за ваши переживания, мы будем дальше вас радовать своими победами, – сказал чемпион летних Олимпийских игр 2016 года Давид Чакветадзе. Дорогие ребята, мальчишки и девчонки, я от всей души благодарю вас за акцию «В единстве – сила!». Моя медаль как раз и посвящена, в первую очередь, своей семьей, своим друзьям, всем тренерам, педагогам, которые вместе выстрадали эту медаль. Хочу поблагодарить за то, что вы верите в нас, несмотря ни на что. Действительно в единстве – сила, а вместе мы победим, – обратилась к артековцам олимпийская чемпионка 2004 года в тройном прыжке Татьяна Лебедева. Очень приятно осознавать, что за нами, спортсменами, такая мощная поддержка. Сейчас, как никогда, нужна ваша помощь. Видя созданный вами триколор, вспоминаются чувства, когда стоишь на пьедестале, исполняешь Гимн России. Для спортсменов это высшая награда. Спасибо, что вы с нами, вы большие молодцы, – сказал в обращении двукратный чемпион мира по фехтованию на колясках Артур Юсупов.

Также свои обращения в «Артек» отправили 11-ти кратный рекордсмен Книги рекордов Гиннеса Александр Муромский, бронзовый призёр Паралимпийских игр 2012 года Владимир Кривуля, член сборной команды России по велоспорту Ирина Иванова, чемпион мира по греко-римской борьбе Степан Маранян, старший тренер юниорской сборной команды России по греко-римской борьбе Николай Бонов, тренер мужской сборной России по теннису Игорь Куницын, олимпийская чемпионка 2016 года по теннису Екатерина Макарова. Среди записавших в адрес ребят спортсменов была и артековка 2017 года, чемпионка мира среди юниоров по теннису на колясках Виктория Львова.

Всем артековцам было очень приятно увидеть видеообращение спортсменов и знать, что они своей акцией действительно смогли поддержать российских олимпийцев и паралимпийцев.

Традиция поддержки олимпийцев появилась в «Артеке» еще в 1956 году, когда проходила Олимпиада в Мельбурне. Тогда юные болельщики объединились в клуб «Олимпия» и направили спортсменам XVI Олимпийских игр телеграмму со словами поддержки. В ответ олимпийцы из Австралии прислали артековцам посылку с памятными сувенирами и поблагодарили ребят.

Фото: пресс-служба МДЦ «Артек».