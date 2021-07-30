Прогноз на Александра Романова и Джареда Вандераа 9 октября 2021 года

Бой между бойцом из Молдовы Александром Романовым и американцем Джаред Вандераа состоится 9 октября в Лас-Вегасе (турнир UFC Fight Night). Это будет четвертый бой для Романова в UFC, три предыдущих он выиграл. Для Вандераа это будет третий бой, в предыдущих двух он потерпел поражение и добыл победу.

Смешанные боевые единоборства уже давно отодвинули на второй план такие классические виды единоборств, как бокс и борьба. Главная причина – зрелищность и большое количество турниров. В мире существует несколько независимых федераций боевых единоборств, каждая из которых организует свои турниры. Поэтому, в течение месяца проводится, как правило, несколько турниров, в которых обязательно найдется центральный бой, к которому будет приковано внимание большинства любителей смешанных единоборств.

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Прогноз на бой

Александру Романову 30 лет, при весе 120,2 кг он имеет рост 183 см. За свою спортивную карьеру Романов провел 14 боев, все их выиграл, причем, 13 досрочно – 4 нокаутами, и 9 сабмишнами.

Его соперник Джаред Вандераа на полтора года моложе, легче на полтора килограмма, но выше на 4 см. За свою спортивную карьеру американец провел 16 боев, 11 из которых выиграл и 5 проиграл. Из 11 побед Вандераа 6 добыл нокаутами и 3 сабмишнами. Из пяти поражений одно было нокаутом и два сабмишнами.

Соперники достойны друг друга. Александр Романов идет фаворитом на этот бой, но Вандераа достаточно серьезный оппонент, чтобы можно было заранее говорить о победителе. Все же, если не случится каких-либо неожиданностей, молдавский «Кинг-Конг» должен одержать пятнадцатую победу в своей беспроигрышной карьере.

У Романова нет явных уязвимых мест. Конечно же, нельзя исключать возможность в супертяжелом весе, когда один удачный удар может решить исход поединка. Поэтому, боец из Молдовы должен быть предельно внимательным, работая в стойке, и при малейшей возможности переводить своего соперника в партер, где у Кинг-Конга будет преимущество.

Учитывая статистику выступлений Романова, здесь можно делать ставку на досрочную победу «Кинг-Конга». Ведь только 1 бой из выигранных 14, Романов выиграл судейским решением. Остальные 13 боев закончились досрочно, причем, большая их часть (9) в результате сдачи боя соперником.

Прогноз: досрочная победа Александра Романова