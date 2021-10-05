Прогноз погоды в Крыму на 6 октября

В ближайшие трое суток в Крыму сохранится прохладная и ветреная погода.

В среду — 6 октября — местами пройдут небольшие дожди, 7-8 октября преимущественно без осадков. Северо-восточный ветер 15-20 м/с, 6 октября в центральных и восточных районах порывы до 25 м/с. Температура воздуха ночью 7…12°, в горах 1…6°; днем 11…16°, в горах 5…10°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .