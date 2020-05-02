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Прогноз: в Севастополе запасов воды хватит до конца октября
Фото: ВК

Прогноз: в Севастополе запасов воды хватит до конца октября

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 15:35 02.05.2020

Объема накопленной воды в Чернореченском водохранилище хватит для снабжения Севастополя до конца октября. Об этом сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев, передают РИА Новости.

Ранее мы сообщали о том, что в городе с 15 мая вводятся графики подачи воды в садовые товарищества. Специалисты гидрометцентра Крыма отметили крайне незначительные притоки воды в крымские водохранилища в апреле. За прошлый месяц в Чернореченское водохранилище поступило 0,9 миллиона кубометров воды, а год назад в это же время было — 5,2 миллиона кубометров.

Прогноз: в Севастополе запасов воды хватит до конца октября

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