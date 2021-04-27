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"Программа 1432" и приемлемые цены. Российские аграрии активно обновляют парки сельхозтехники
фото: WFranz (pixabay.com)

«Программа 1432» и приемлемые цены. Российские аграрии активно обновляют парки сельхозтехники

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 23:39 27.04.2021

Специалисты отмечают интересную тенденцию: в, казалось бы, кризисный период для большинства направлений бизнеса, российские аграрии активно обновляют свои парки сельхозтехники. По данным Ассоциации производителей специализированной техники «Росспецмаш», за январь-март 2021 года продажи машин и оборудования, ориентированного на работу на агропредприятиях, выросли до 32,5 млрд. рублей, на 53%. Такая ситуация, говорят эксперты, обусловлена двумя основными причинами:

  • Первая: реализацией в России государственного проекта поддержки предпринимателей, ориентированных на покупку сельскохозяйственной техники. Действует так называемая «Программа 1432», согласно которой аграрии получают существенную скидку на приобретение необходимого оборудования — подробнее на странице компании «ЛБР».
  • Вторая: «стабильно приемлемыми ценами», как говорят сами аграрии, на сельхозпродукцию, обусловленных хорошим урожаем прошлого года, а также снижением уровня мировых запасов зерна. Кроме того, констатирует газета «Коммерсант», низкий курс рубля стал преимуществом для российских аграриев, которые смогли нарастить экспорт и «неплохо заработать на мировых трендах».

Какие прогнозы по поводу закупки российскими аграриями сельхозтехники эксперты дают до конца текущего года? Большинство уверены: пока «Программа 1432» реализуется, у большинства компаний-сельхозпроизводителей есть шанс обновить свои парки машин.

О закрытии проекта на данный момент речь точно не идёт. Более того, в конце марта программу Постановлением Кабмина  не только продолжили, но и расширили:

Максимальный размер субсидии составит 5 млн рублей. За счёт этих средств производители смогут продавать свою продукцию дилерам со скидкой 15%. Разницу между рыночной и льготной стоимостью техники и оборудования возместит государство, — сообщается на официальном сайте Правительства РФ. 

На новую программу в федеральном бюджете уже предусмотрено финансирование:  в 2021 году – 300 млн рублей,  в 2022 году – 500 млн рублей,  в 2023 году – 700 млн рублей. И это хорошие перспективы, считают специалисты, ведь проект рассчитан на широкий круг претендентов на поддержку от государства:

Право на покупку техники со скидкой (до 15-20%) имеют покупатели, имеющие статус сельскохозяйственного товаропроизводителя в соответствии с Федеральным законом «О развитии сельского хозяйства». Получить субсидию могут организации любой формы хозяйствования — КФХ, ИП глава КФХ, ООО и т.д., — поясняют в компании «ЛБР».

Единственное, по сути, условие: сельхозпроизводители должны подтвердить, что основной доход получают именно от этого вида деятельности.

Немаловажный момент: готовность сельхозпроизводителей приобретать новую технику повлияла и на её производителей. Заводы страны в 2020 году увеличили выпуск такого рода машин на 29,6%. А в 2021-м, по данным «Коммерсанта», намерены сохранить показатели на уровне не ниже прошлогоднего.

"Программа 1432" и приемлемые цены. Российские аграрии активно обновляют парки сельхозтехники

"Программа 1432" и приемлемые цены. Российские аграрии активно обновляют парки сельхозтехники

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