Программа «Добровольца» по обеспечению продуктами жителей отдаленных сел Севастополя — в действии

Состоялся очередной рейд выездного социального пункта — автолавки проекта «Продуктовое обеспечение» , который реализует Общественное Движение «Доброволец» в Орлиновском муниципальном округе, совместно с объединением местных ТОСов, ветеранской организацией района и администрацией Орлиновского МО при поддержке правительства и Заксобрания Севастополя. На этот раз автолавку «Добровольца» с продуктами по социальным ценам встречало село Передовое.

Ответственным за организацию акции стал председатель ТОСа села Передовое — Алексей Дикарев. Как всегда акцию курировали председатели местных ТОСов Игорь Паньков и Алексей Фомин. Товары первой необходимости по очень низким ценам стали настоящим подарком жителям села. В сезон активных заготовок на зиму, всё, что привезли предприниматели, позволило существенно сэкономить не только финансы, но и драгоценное время, которое в селе на вес золота, — говорится в сообщении пресс-службы ОД «Доброволец».

Подчеркивается, что выездные социальные пункты приобретают всё большую популярность в сёлах Байдарской и Варнаутской долин.

Общественники и местное территориальное самоуправление успешно справляются с поставленной задачей — обеспечить жителей села качественными и дешёвыми продуктами, — подчеркнул лидер ОД «Доброволец» Дмитрий Голиков.

Программа «Продуктовое обеспечение» набирает обороты.

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».