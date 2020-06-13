Программа льготной ипотеки под 6,5% действует до ноября. Возможно ли продление сроков?

Спрос на жилье во многих регионах почти вернулся к докризисному уровню, отмечают в ДОМ.РФ. Большую роль в этом сыграла программа ипотеки с господдержкой под 6,5 процента (о реализации программы в Крыму и в Севастополе — здесь):

Лимит программы установлен в размере 740 миллиардов рублей, это примерно 247 тысяч кредитов. К концу мая банки приняли более 120 тысяч заявок на оформление таких кредитов. Одобрено уже 81,9 тысячи заявок (одобрение получают 83 процента заявок), выдано 22,8 тысячи кредитов. При таких темпах 250 тысяч заявок может поступить в банки гораздо раньше ноября, когда официально завершается программа, — цитирует экспертов Мир Квартир .

По оценке банка ВТБ, лимита хватит до конца сентября.

Имело бы смысл подумать о продлении действия программы как минимум до конца года, — говорит заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Между тем реальных заемщиков в итоге может оказаться меньше, чем заявок, поскольку некоторые покупатели жилья подают заявки на ипотеку сразу в несколько банков. В пресс-службе минфина подчеркнули, что из общего объема кредитов в 740 млрд рублей пока выдано заемщикам лишь 57,5 миллиарда. Если исходить из этих данных, запланированных средств вполне хватит до конца действия программы.

По поводу продления программы, отмечают в ДОМ.РФ, идет дискуссия. Субсидирование ипотеки требует существенных расходов бюджета, и надо, чтобы из инструмента поддержки программа не превратилась в меру стимулирования.

Поддержка крайне необходима в кризисные моменты, и оказывать ее необходимо. А меры стимулирования должны использоваться только при наличии необходимых ресурсов, — считают в компании. — Банк России поддерживает ее продление. Однако этот вопрос находится целиком в компетенции правительства.

Вероятность увеличения объемов финансирования программы высока, полагает директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин, «тем более что заявленные 6 миллиардов рублей — несопоставимо меньшая сумма по сравнению с остальной поддержкой экономики, а позитивный эффект от субсидирования ставки виден уже сейчас».

Впрочем, спрос на ипотеку под 6,5 процента вскоре может снизиться, считает директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова:

Объемы подачи заявок на аналогичные программы, как правило, самые высокие именно сначала, далее темпы, скорее всего, будут снижаться». Вероятность продления программы будет зависеть от «самочувствия» отрасли — все будут ждать итогов второго квартала.

Источник: Мир Квартир

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