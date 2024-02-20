Программа «Универсум» ждет победителей конкурса на 10-ю артековскую смену

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева объявил конкурс на участие в дополнительной общеразвивающей программе «Универсум».

Программа «Универсум» будет реализована в МДЦ «Артек» в рамках 10-й смены 2024 года (1-2 сентября – 21-22 сентября 2024 г.).

Цель конкурсного отбора: выявление новых и поддержка наиболее достойных участников, добившихся успехов в области социальных и гуманитарных наук и успешно выполнивших конкурсные задания, для поощрения путевкой на тематическую смену 2024 года в МДЦ «Артек».

К участию в Конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте с 14 до 17 лет включительно и на начало Конкурса – дети, обучающиеся в 8-10 классах (в период смены ребенку не должно исполниться 18 лет).

Первый этап конкурса начался 1 февраля 2024 года: на официальном сайте «Универсума» до 31 марта 2024 года проводится заочное тестирование по русскому и английскому языкам, литературе и истории.

Второй отборочный этап проводится заочно и предполагает выполнение научно-исследовательского проекта в рамках одного из тематических блоков («Лингвистика (русский язык)», «Лингвистика (английский язык)», «Литературоведение», «Психология», «История»). Проект на одну из предложенных тем включает 3 формата заданий: лонгрид, графический постер в стиле научпоп, видеовизитка.

Во второй декаде июля 2024 г. победители второго этапа конкурса примут участие в образовательном интенсиве под руководством ведущих преподавателей социально-гуманитарного института Самарского университета. У школьников со всей страны появится возможность не только лучше подготовиться к тематической смене, доработать свои лонгриды для публикации в научно-популярном журнале, но и познакомиться с деятельностью одного из ведущих университетов.

Конкурс состоит из нескольких этапов и проводится в следующие сроки:

1 февраля 2024 года — объявление Конкурса,

до 31 марта 2024 года — прием заявок и проведение первого этапа Конкурса,

до 10 июня 2024 года – проведение второго этапа Конкурса,

до 30 июня 2024 года – экспертиза работ второго этапа, подведение итогов Конкурса,

вторая декада июля 2024 года – очный этап в Самарском университете и/или с применением дистанционных технологий (для финалистов).

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».