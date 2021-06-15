Проходить техосмотр для покупки полисов ОСАГО будет не нужно

Начиная с 22 августа 2021 года российским водителям больше не придется в обязательном порядке проходить техосмотр для покупки полисов ОСАГО. Закон отменивший необходимость получения диагностической карты при заключении договоров обязательной автогражданки, был принят Государственной думой 15 июня 2021 года в итоговом, третьем чтении. По мнению заместителя исполнительного директора Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Сергея Ефремова, развязка диагностических карт и полисов ОСАГО стала правильным решением.

Мы поддерживаем отвязку диагностических карт от полисов ОСАГО, как очень верный шаг для дальнейшего развития обеих отраслей. К сожалению, взаимозависимость ОСАГО и технического осмотра принесла слишком много проблем рынкам обязательной автогражданки и техосмотра. Среди прочих факторов можно отметить проблему недобросовестных посредников, предлагавших водителям купить диагностическую карту для заключения договора ОСАГО. Также нередко возникала ситуация, когда срок действия диагностической карты заканчивался только завтра, а страховой полис истекал уже сегодня. Водители могли заключить договор ОСАГО сегодня и, фактически, целый год ездить без актуальной диагностической карты, а значит не проходить технический осмотр и нести потенциальную опасность.

Еще один острый момент, говорит эксперт: недостаточное количество станций технического осмотра в некоторых населенных пунктах и целых регионах. У местных жителей просто не было возможности не только пройти проверку, но и приобрести ОСАГО, поскольку сделать одно без другого нельзя из-за взаимосвязи полисов и диагностической карты. Это достаточно серьезная и даже острая проблема, ведь договор ОСАГО является публичным, и страховщик обязан его заключить при обращении потребителя. Соответственно, сдерживающие факторы не давали страховщикам качественно выполнять свои задачи, а водителям своевременно приобретать ОСАГО. Наиболее серьезной ситуация была в феврале 2021 года, когда все ждали вступления в силу новых правил техосмотра в марте 2021 года, подразумевающих ужесточение требований к процедуре ТО и состоянию самого транспортного средства. Соответственно, решение разорвать взаимозависимость покупки ОСАГО и прохождения процедуры техосмотра, мы считаем абсолютно правильным решением.

Сама же процедура технического осмотра нужна и дальше должна развиваться в соответствии с требованиями законодательства Российской федерации. Прохождение ТО важно не только для обеспечения удовлетворительного технического состояния автомобиля, играющего важную роль в обеспечении безопасности дорожного движения, но и для проверки уровня выбросов СО2 (углекислого газа). Россия подписывала две международные конвенции: о дорожном движении и об экологической безопасности. Если мы откажется от процедуры техосмотра, полностью переведя её в добровольный вид, может получиться так, что показатель выброса углекислого газа резко вырастет, а ситуация на дорогах ухудшится. Если автомобилю 15 – 20 лет, а он не будет проходить техосмотр, поскольку его владелец не считает данную процедуру нужной – это очень плохо, ведь с возрастом у автомобилей возрастает вероятность технической неисправности. Уже сегодня многие операторы техосмотра приводят свои производственные базы в соответствии с новыми требованиями, чтобы обеспечить водителям возможность проходить процедуру без проблем, — говорит Сергей Ефремов.

Проект «ОСАГО: общественная экспертиза» напоминает, что от представителей МВД РФ и депутатов Госдумы также поступило предложение вовсе отменить обязательный технический осмотр для личных автомобилей физических лиц. На текущий же момент согласно закону «О безопасности дорожного движения», приобретение автовладельцами полисов ОСАГО возможно лишь при условии прохождения транспортным средством процедуры государственного технического осмотра.